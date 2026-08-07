Ege Bölgesi Özel Okullar Derneği (EBÖOD) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Açıkbaşlar, ekonomik koşullar ve devlet teşviklerinin kaldırılmasının özel eğitim sektörünü zorladığını belirterek, birçok velinin mali nedenlerle devlet okullarına yöneldiğini söyledi.

Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - Türkiye'de özel eğitim sektörü, artan maliyetler ve azalan kayıtlar nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor.

Ege Bölgesi Özel Okullar Derneği (EBÖOD) Yönetim Kurulu Başkanı, Özel Rota Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Kadir Açıkbaşlar, ekonomik şartların ağırlaşması ve devlet eğitim desteklerinin kaldırılmasının özel okullardaki öğrenci kayıtlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Açıkbaşlar, özel okulların yalnızca eğitim hizmeti sunan kurumlar olmadığını, aynı zamanda devletin eğitim yükünü paylaşan önemli paydaşlar olduğunu belirterek sektörün sürdürülebilirliği için yeni destek modellerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

'VELİLER EKONOMİK NEDENLERLE TERCİH DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALIYOR'

Artan enflasyon, personel giderleri, yemek, servis, kitap ve diğer eğitim maliyetlerinin aile bütçeleri üzerinde baskı oluşturduğunu dile getiren Açıkbaşlar, birçok velinin ekonomik nedenlerle çocuklarını devlet okullarına yönlendirdiğini kaydetti. Sektör temsilcileri de yaşanan bu durumun yeni kayıt sayılarına doğrudan yansıdığını ve özel okullarda öğrenci kayıplarına neden olduğunu belirtiyor.

Özel okul temsilcileri, geçmiş yıllarda uygulanan devlet eğitim desteklerinin özellikle orta gelir grubundaki aileler için önemli bir katkı sağladığını savunuyor.

Teşviklerin kaldırılmasıyla birlikte bazı ailelerin özel okul tercihinden vazgeçmek zorunda kaldığını belirten sektör temsilcileri, bu durumun eğitimde fırsat eşitliği açısından da değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

ÖĞRETMEN İSTİHDAMI DA ETKİLENİYOR

Özel eğitim kurumlarının artan maliyetler karşısında zorlandığını belirten sektör temsilcileri, gelirlerde yaşanan düşüşün öğretmen maaşları ve istihdam politikaları üzerinde de baskı oluşturduğunu dile getiriyor. Sektör temsilcileri, kaliteli eğitimin sürdürülebilmesi için özel öğretim kurumlarına yönelik yeni destek mekanizmalarının oluşturulması çağrısında bulunuyor.

2026 yılı itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm özel okul öğrencilerini kapsayan genel bir eğitim desteği bulunmuyor. Mevcut destekler ise deprem bölgesindeki belirli illerde eğitim gören öğrenciler ile organize sanayi bölgeleri bünyesindeki bazı özel mesleki ve teknik liselerde öğrenim gören öğrencilerle sınırlı tutuluyor. Kadir Açıkbaşlar, özel okulların eğitim sisteminin tamamlayıcı unsurlarından biri olduğunu belirterek, 'Sektörün sürdürülebilirliği için hem velileri rahatlatacak hem de eğitim kalitesini koruyacak yeni destek mekanizmalarına ihtiyaç duyuluyor.' ifadelerini kullandı.