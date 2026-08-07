Maltepe Belediyesi'nin Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'ne bağlı Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nden faydalanan 8. sınıf öğrencileri LGS yerleştirme sonuçlarında yüzde 94.3 başarı elde etti.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelerden biri olan Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nden destek alan öğrenciler LGS sonuçlarında büyük başarılar elde etti.

Yüzde 94.3 başarı oranı yakalayan merkez, ücretsiz kurslarla hem aile bütçelerine katkı sağladı hem de gençlerin eğitim yolculuğuna güçlü bir destek sunmuş oldu. Alanında uzman eğitmenlerin görev aldığı kurslarda eğitim gören Asil Türker Uçar-genel yüzdelik dilimi 0,47 ve 483 puan ile Validebağ Fen Lisesi, Hümeyra Kalay genel yüzdelik dilimi 1,49 ve 467 puan ile Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Berrak Zeren Gürlevik genel yüzdelik dilimi 2,6 ve 454 puan ile İstanbul Anadolu Lisesi(İngilizce) Kemal Çınar Paslı genel yüzdelik dilimi 3,4 ve 447 puan ile Kadir Has Anadolu Lisesi, Ayaz Korcan Yasin genel yüzdelik dilimi 4,08 ve 440 puan ile Hayrullah Kefeoğlu Anadolu Lisesi, Ömer Polat ise genel yüzdelik 5,14 ve 440 puan ile Pendik Fatih Anadolu Lisesi'ne yerleştiler.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN KAZANDIKLARI BAŞARILARIYLA GURUR DUYUYORUZ'

Maltepe'de eğitim alan tüm çocuklara eşit destek verdiklerini ifade eden Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, 'Öğrencilerimizin kazandıkları başarılarıyla gurur duyuyoruz. Cumhuriyet Eğitim Merkezimizin bu başarısı eğitim için çok önemli. Maltepe'de eğitimde fırsat eşitliği için tüm öğrencilere destek sağlamaya devam edeceğiz' diye konuştu.