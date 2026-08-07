İstanbul'da Maltepe Belediyesi Yaz Okulu öğrencileri, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğünü ziyaret ederek afetlere hazırlık ve afet farkındalığı konusunda uygulamalı eğitim aldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe'de ziyaret kapsamında öğrencilere itfaiye aracı tanıtılarak araçta bulunan ekipmanlar ve kullanım amaçları hakkında bilgi verildi.

Ardından da yangın anında doğru davranış biçimleri, yangın söndürme tüpünün doğru kullanımı ve deprem anında hayat kurtaran 'Çök-Kapan-Tutun' tekniğiyle ilgili bilgiler verildi.

Öğrenciler ayrıca arama kurtarma konteynerlerini gezerek ekipmanları yakından inceleme fırsatı buldu. Uzman ekipler tarafından arama kurtarma çalışmalarında kullanılan malzemelerin görevleri ve kullanım alanları hakkında bilgi verilen öğrenciler, programın sonunda merak ettikleri soruları uzmanlara yönelterek afetler ve acil durumlara hazırlık konusunda bilinçlendi.