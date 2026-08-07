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Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşlara daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla kurumsal gelişime yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kütahya Belediyesi, değişen teknolojiye uyum sağlayan ve yetkinliklerini sürekli geliştiren personel anlayışı doğrultusunda hizmet içi eğitim çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

Eğitime katılan belediye personeli, yapay zekanın doğru ve etkin kullanımına ilişkin güncel bilgiler edinirken, dijital dönüşüm sürecinde belediyelerin üstlenebileceği roller ve yeni teknolojilerin yerel hizmetlere sağlayabileceği katkılar hakkında bilgilendirildi.

'Yapay Zeka ve İş Dünyası: İş Dünyasının Post-Modern Evrimi' başlığıyla gerçekleştirilen programda; yapay zeka teknolojilerinin güncel kullanım alanları, iş süreçlerine sağladığı katkılar, kamu kurumlarında verimlilik odaklı uygulamalar ve gelecekte çalışma hayatına etkileri değerlendirildi.

Belediyenin konferans salonunda düzenlenen eğitim, Dumlupınar Üniversitesi'nde görev yapan TOBB Kütahya Oda ve Borsaları Akademik Danışmanı Dr. Murat Öztürk tarafından verildi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, teknolojik gelişmelere uyum sağlamak ve kamu hizmetlerinde verimliliği artırmak amacıyla personeline yönelik yapay zeka eğitimi gerçekleştirdi.

Kütahya Belediyesi, kurum içi hizmet kalitesini artırmak ve personelin dijital dönüşüm sürecine uyumunu güçlendirmek amacıyla 'Yapay Zeka Kullanımı Eğitimi' düzenledi. Eğitimde yapay zekanın kamu hizmetleri ve iş süreçlerindeki kullanım alanları ele alındı.

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