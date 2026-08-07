Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Önce Öğrenci platformunun Arnavutköy Belediyesi iş birliğinde İstanbul'da düzenlenen Tercih Destek Programı'nda üniversite adayı gençlerle buluştu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da tercih yapacak öğrencilere yönelik birebir tercih danışmanlığının yanı sıra bakanlar ve bürokratlar ile alanında uzman isimlerin gençlerle tecrübelerini paylaştığı programa katılan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Arnavutköy Belediyesi Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda üniversite dönemi, akademik hayatı ve siyasi yaşamına ilişkin deneyimlerini aktardı, gençlerin sorularını yanıtladı.

12 Eylül darbesinin yaşandığı dönemde lise öğrencisi olduğunu hatırlatan Bakan Tekin, o dönemde iki kişinin yan yana yürümesinin bile problem kabul edildiği bir süreç yaşandığını anlattı.

Bakan Tekin, o dönem Türkiye'nin bir daha böyle şeyler yaşamaması; ülkede demokrasinin, insan hakları ve hukuk devletinin egemen olması için bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüğünü ve lise hayatından bu yana hep siyasetin içinde olduğunu belirtti. Gençlerin sorusu üzerine Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne neden ihtiyaç duyulduğunu anlatan Bakan Tekin, önceki müfredatın 1980'li ve 1990'lı yılların mantığına göre hazırlandığını ifade etti.

O dönemde bilgiye erişmek için yegâne kaynağın okul ve dersler olduğunu söyleyen Tekin, çocuklara bilgi vermek üzerine kurulu bir modelin uygulandığını ifade etti. Dünyanın artık metedolojik olarak bilgi vermek değil; 'Bilgiyi nasıl doğru kullanabilirim, beceriye nasıl dönüştürebilirim?' yaklaşımını benimsediğini kaydeden Tekin, 'Çocuklar bilgiye erişiyor ama 'Bu bilgiyi nasıl doğru kullanabilirim, bu bilgi toplumsal yaşamda hangi ihtiyacımı giderecek?' sorusunun cevabını vermemiz lazım okulda. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedeflerinden birincisi bu.' değerlendirmesinde bulundu.

İkinci konunun ağır programlar olduğunu söyleyen Bakan Tekin, bilgiye erişmek için her şeyin müfredata doldurulduğunu anımsatarak, 'Yaptığımız ikinci şey; müfredatları çocuklarımızın, gençlerimizin pedagojik olarak alabilecekleri, öğrenebilecekleri hâle getirmek, hafifletmek oldu. Önceki müfredatlara göre yüzde 35 oranında daha hafif hâle getirdik' dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan dil öğrenme platformu DİLİM uygulamasını herkese tavsiye ettiğini kaydeden Tekin, 'Yabancı dilinizi her düzeyde geliştirebileceğiniz, tamamen bize ait bir uygulama. Önümüzdeki dönemde yeni uygulamalar da olacak.' dedi.

Bakan Tekin, programın sonunda Önce Öğrenci platformu kurucusu İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.