Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'ndeki değişiklik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu tüzel kişileri tarafından açılan bazı yükseköğrenim barınma kurumlarına kurum açma izni, ruhsat ve bina şartlarına uyum için tanınan süre 1 Ağustos 2028 tarihine kadar uzatıldı.

ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik değişikliğiyle, yükseköğrenim öğrencilerine yönelik özel barınma hizmetlerinde bazı geçiş hükümlerinin uygulanma süresi uzatıldı. Düzenlemeye göre, 9 Eylül 2022 tarihli ve 31948 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği'nin geçici 1'inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan '1/8/2026' tarihleri '1/8/2028' olarak değiştirildi.

Geçici 1'inci maddenin 6. fıkrasına göre, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kamu tüzel kişileri tarafından açılmış ancak kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadan öğrenci barındıran yerlerin gerekli izin ve ruhsat işlemlerini belirlenen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor.

Yine Geçici 1'inci maddenin 7. fıkrası ise yine kamu tüzel kişileri tarafından açılan yükseköğrenim barınma kurumlarının ruhsatlandırılması ve yönetmelikte öngörülen bina şartlarına uyum sürecine ilişkin hükümler içeriyor.

Söz konusu geçici düzenlemelerde öngörülen süreler 1 Ağustos 2028 tarihine kadar uzatılmış oldu.