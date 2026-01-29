Moğolistan Hükümeti, 26 Ocak 2026 tarihinde Ulanbator'daki Hükümet Sarayı'nda bulunan Başbakan Yardımcısı'nın ofisinde verimlilik odaklı büyüme, dayanıklılık ve ortak refahın teşvik edilmesi için Moğolistan Ulusal Verimlilik Master Planı'nı (2026-2035) kabul etti.

GLOBE NEWSWIRE / ULAANBAATAR, Moğolistan (İGFA) - Master Planı; Aile, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, Moğolistan Verimlilik Örgütü ve Asian Productivity Organization (APO) tarafından ortaklaşa düzenlenen resmi bir törenle, Asian Productivity Organization (APO) Genel Sekreteri Dr. Indra Pradana Singawinata tarafından Moğolistan Başbakan Yardımcısı Gankhuyag Khassuuri'ye resmi olarak teslim edildi.

Master plan, verimliliği bilinçli ve ölçülebilir bir öncelik hâline getirerek rekabet gücünü ve dayanıklılığı artırmaya yönelik ulusal bir yol haritası sunuyor. Plan'da açık bir tespit yapılmaktadır: Önemli verimlilik reformları yapılmadan mevcut işleyişin devam ettirilmesi hâlinde, Moğolistan'ın 2000-24 yılları arasında gerçekleşen yüzde 6,2'lik yıllık GSYİH büyümesinin 2026-35 arasında yüzde 4,2'ye ve 2036-50 arasında ise yüzde 2,8'e düşeceği tahmin edilmektedir; bu düşüşün başlıca nedeni ise aynı dönemlerde işgücü verimliliğinin katkısının yüzde 4,0'dan yüzde 1,4'e gerilemesidir.

Genel Sekreter Dr. Indra 'Master Planı sadece bir rapor değildir. Devlet idaresi için stratejik bir araçtır.' açıklamasında bulundu. Ayrıca, bilinçli bir ulusal gündem olarak ele alındığı takdirde verimliliğin eş zamanlı olarak yaşam standartlarını yükseltebileceğini, rekabet gücünü artırabileceğini ve fırsatları genişletebileceğini vurguladı.

Başbakan Yardımcısı Gankhuyag ise konuşmasında hükümetin, 'Moğol halkının işgücü verimliliğini ve ücretlerini artırmayı' ve daha yüksek imalat işleme, verimlik ve çeşitlendirme aracılığıyla 'yüzde 6'nın üzerinde' istikrarlı bir büyüme hızını sürdürmeyi içeren verimlilik odaklı kalkınma hedeflerini yeniden teyit etti. Ayrıca, kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi, bürokrasinin azaltılması, denetimlerin kolaylaştırılması ve özel izinlerin rasyonelleştirilmesini içeren Yeniden Canlanma Politikası kapsamında kamu sektörü verimlilik reformlarının önemini belirterek, 'verimliliğin sadece bir ekonomik gösterge olmadığını' aynı zamanda kamu hizmetlerinin kalitesini ve vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir kavram olduğunu da vurguladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Aubakir Telukhan ise Moğolistan'ın ulusal politikasının 'Verimlilik Devrimi'ni ilerletmek, işsizliği azaltmak ve işgücü verimliliğini ve ücretleri istikrarlı bir şekilde artırmak yanında reformları teknoloji, ticaret ve iklim politikasındaki hızlı küresel değişikliklerle uyumlu hâle getirmek yönünde olduğunu vurguladı. Telukhan bu zorluğun boyutunu vurgulayarak, 'Moğolistan'da ortalama işgücü verimliliğinin 11,3 bin ABD doları olduğunu ve bunun küresel ortalamadan 3,6 kat daha düşük olduğunu' söyledi.

Yukarıdaki hususları ele almak için master plan beş stratejik odak noktası etrafında yapılandırılmıştır:

Pazar erişimini ve beklentileri genişletmek Teknoloji ve dijitalleşmeyi teşvik etmek Yetenekleri nicelik ve nitelik olarak artırmak Verimli bir iş ortamı yaratmak Kapsayıcılık ve eşitliği şekillendirmek

Master Plan ayrıca, verimlilik artışına odaklanılacak sekiz öncelikli sektörü belirlemektedir: tarım, ormancılık ve balıkçılık; işleme sanayileri (imalat); toptan ve perakende ticaret (araç tamiri dahil); eğitim hizmetleri; konaklama ve yiyecek hizmetleri; insan sağlığı ve sosyal hizmetler; su temini ve kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme; ulaştırma ve depolama.

Genel Sekreter Dr. Indra, Moğolistan Hükümetine, Moğolistan Verimlilik Örgütüne, bakanlıklara ve tüm paydaşlara liderlikleri ve önemli katkıları için teşekkürlerini ifade etti. Ayrıca, Moğolistan'ın Ulusal Verimlilik Master Planının ölçülebilir sonuçlara dönüştürülmesi konusunda Asian Productivity Organization (APO) kararlılığını da yeniden teyit etti.

APO hakkında: Asian Productivity Organization (APO), karşılıklı işbirliği yoluyla Asya-Pasifik bölgesinde verimliliği artırmaya adanmış bölgesel bir hükümetlerarası kuruluştur. Siyasi olmayan, kâr amacı gütmeyen ve ayrımcılık yapmayan bir kuruluştur. 1961 yılında sekiz kurucu üyeyle kurulan Asian Productivity Organization (APO), şu anda 21 üyeden oluşmaktadır: Bangladeş, Kamboçya, Çin Halk Cumhuriyeti, Fiji, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, İran İslam Cumhuriyeti, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti, Malezya, Moğolistan, Nepal, Pakistan, Filipinler, Singapur, Sri Lanka, Tayland, Türkiye ve Vietnam.

Asian Productivity Organization (APO), ulusal politika danışmanlık hizmetleri, düşünce kuruluşu olarak faaliyetler, kurumsal kapasite geliştirme girişimleri ve verimliliği artırmak için bilgi paylaşımı yoluyla üye devletlerin sosyoekonomik gelişimini destekleyerek bölgenin geleceğini şekillendirmektedir.

