Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Péter Szijjártó ile birlikte Budapeşte'de Türk ve Macar iş insanlarını bir araya getiren Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Macaristan ziyareti kapsamında Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Péter Szijjártó ile birlikte, DEİK'in katkılarıyla hazırlanan Yuvarlak Masa İş İnsanları Toplantısı'nı Budapeşte'de gerçekleştirdi.

Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılının kutlandığı bu anlamlı dönemde düzenlenen toplantı, JETCO Toplantısı vesilesiyle iki ülke iş dünyasını bir araya getirdi. Bakan Bolat, yüz yıllara dayanan ticaret, yatırım ve ekonomik ilişkilerin bu buluşmayla daha da güçlendiğini vurguladı.

Toplantıda inşaat ve müteahhitlik, tarım, enerji, havacılık, imalat sanayi, savunma sanayi ile bilgi ve iletişim teknolojileri başta olmak üzere birçok sektörden Türk ve Macar iş insanları yer aldı. Katılımcılar, önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini, iş birliği fırsatlarını ve ortak yatırım planlarını kapsamlı şekilde ele aldı. Bakan Bolat, toplantının Türk ve Macar şirketleri için yeni iş bağlantıları ve somut iş birliklerine zemin hazırlamasını temenni etti.