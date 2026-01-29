İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarını sürdüren Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, İngiltere'de görev yapan Türk ve Türk dostu gazetecilerle bir araya geldi.

LONDRA (İGFA) - KGK Birleşik Krallık Temsilcisi Vatan Öz öncülüğünde Londra'da Yunus Emre Enstitüsü salonunda gerçekleştirilen resepsiyona katılan konuklara açık büfe olarak alkolsüz sıcak ve soğuk içecekler, soğuk kanepeler ve atıştırmalıklar ikram edildi.

ÖZ: SOMUT ADIMLAR ATTIK

Vatan Öz'ün açılış konuşmasıyla başladı. Öz, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) ile Foreign Press Association (FPA) toplantısında olası iş birliği alanlarını değerlendirdiğini belirterek, İngiltere'deki gazetecilik meslek kuruluşlarıyla yürütülebilecek ortak çalışmaların da ele alındığını söyledi. Görüşmenin son derece verimli ve keyifli geçtiğini ifade eden Öz, FPA'nın köklü bir İngiliz kuruluşu olmasına rağmen Türk gazeteciler olarak kendilerini başarıyla temsil ettiklerini ve iş birliği adına somut adımlar attıklarını vurguladı. Ziyaretin FPA'nın kurumsal ve sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının kendileri için ayrıca anlamlı olduğunu belirten Öz, 'Bu, bizim açımızdan son derece kıymetli bir gelişme. Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanımız Mehmet Ali Dim'in paylaşımının FPA'nın resmi hesaplarında yer alması bizi onurlandırdı' dedi. KGK'nın 80 ülkede temsilciliği bulunduğunu hatırlatan Vatan Öz, bu temsilciliklerden birinin de Birleşik Krallık olduğunu belirterek, 'Birleşik Krallık Temsilcisi olarak, KGK'yı en iyi şekilde temsil etmek için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

DİM: İNGİLTERE MEDYASI ÖRNEKTİR

Daha sonra kürsüye gelen Mehmet Ali Dim şunları söyledi:

'Birleşik Krallık'ta böyle bir organizasyonda sizlerle bir araya gelmemizi sağlayan; sevgili kardeşim, arkadaşım, meslektaşım ve buradaki temsilcimiz Vatan Öz'e özellikle teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir program hazırlamış. Ben bugün programın ikinci günündeyim ve son derece yoğun bir takvimle karşı karşıyayım. Sağ olsun, neredeyse nefes almaya vakit bırakmadı ama bundan son derece memnunum. Öncelikle sizlere Türkiye'den meslektaşlarınızın selamlarını getirdim. Onların da sizlere sevgi, saygı ve muhabbetleri var.

Gazetecilik mesleği, hepinizin bildiği gibi, özellikle son yıllarda dijitalleşme ve sosyal medyanın etkisiyle ciddi bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Sosyal medyanın hızla geleneksel medyanın alanına girmesi ve bunun sonucunda geleneksel medyanın giderek güç kaybetmesi en büyük kaygılarımızdan biri. İki gündür yaptığımız tüm toplantılarda bu konu gündeme geliyor ve herkes bu noktada hemfikir. Ne yazık ki sosyal medya üzerinden 'gazetecilik' adı altında yapılan paylaşımların önemli bir kısmı dezenformasyon içeriyor. Bu durum yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın pek çok ülkesinde, özellikle gelişmiş demokrasilerde ciddi rahatsızlıklara yol açıyor. Bugün istatistikler gösteriyor ki sosyal medya paylaşımlarının yaklaşık yüzde 86'sı dezenformasyon, yani sahte ve doğrulanmamış içerikten oluşuyor.



İşte tam bu noktada Küresel Gazeteciler Konseyi olarak sorumluluk üstleniyoruz. Çok şükür ki ülkemizde ve uluslararası alanda etkili bir meslek örgütü hâline geldik. Bu başarıda, burada bulunan değerli temsilcilerimizin katkısı büyük.

Aramızda uzun yıllar Londra'da yaşamış, Demirören Haber Ajansı'nın Londra temsilciliğini yapmış ve konseyimizin kurucu üyelerinden olan Aynur Hanım da bulunuyor. Kendilerini ayrıca selamlıyorum. Yine aramızda önceki dönem İngiltere'nin St. Albans ilçesi belediye başkanlarımızdan Salih Gaygusuz ve KGK Avusturya Temsilcimiz Adil Elmas de yer alıyor. Kendilerini de sizlere takdim etmek isterim.

Londra denildiğinde aslında çok şey ifade ediliyor. Halk arasında kimi zaman 'Londra dünyanın merkezidir' şeklinde anlatılan bir şehir efsanesi vardır. Bugün baktığımızda dünyanın finans merkezi ağırlıklı olarak New York olsa da, etik ve evrensel gazetecilik ilkelerini benimseyip uygulamaya devam eden en önemli merkezlerden birinin hâlâ Londra olduğunu memnuniyetle söylemek isterim.

Londra'daki medya kuruluşlarının ve gazetecilerin etik değerlere bağlılığını son derece başarılı buluyor, yakından takip ediyorum. Bu durum mesleğimizin geleceği adına bana umut veriyor. Kısa bir konuşma yapacağımı söylemiştim ama gazeteciler, mikrofonu eline alınca biraz fazla konuşabiliyor; kusuruma bakmayın. Aynı zamanda bu konuşma benim için bir dertleşme fırsatı da oldu.

Londra'da çeyrek asırdır Türkçe bir yayını ayakta tutmak gerçekten büyük bir başarıdır. Türkiye'de medya faaliyetlerini sürdürmek bile zorken, yurt dışında bunu 25 yıl boyunca devam ettirebilmek büyük bir özveri ister. Kendi yaşamından, ailenden ve maddi imkânlarından fedakârlık yapmayı gerektirir. Bu nedenle Vatan Öz'ü ve burada emek veren tüm gazetecileri yürekten tebrik ediyorum. Burada görev yapan Türk gazetecilerinin güçlü bir diaspora medyası oluşturduğunu memnuniyetle görüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yayın yapan medya kuruluşları da dâhil olmak üzere, farklı görüşlere sahip olsalar bile hepsi bizim sesimizdir. Demokrasi varsa, farklı seslere hoşgörüyle yaklaşmak zorundayız.

Son olarak, Küresel Gazeteciler Konseyi yayınlarından kısaca bahsetmek isterim. Burada masamızda Küresel Medya dergimizin 13. sayısı bulunuyor. Dergimiz Türkçe ve İngilizce olmak üzere çift dilli yayımlanıyor. İçeriğinde 80 ülkedeki temsilcilerimizden seçilmiş 30'dan fazla yazı yer alıyor. Gerçek anlamda küresel bir yayın olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. İlgilenen meslektaşlarımızın almasını rica ediyoruz. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.'

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Londra merkezli Avrupa Türk Gazeteciler Cemiyeti (UK) ile Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) arasında iş birliği protokolü de imzalandı. Protokolle İngiltere'de yapılması planlanan KGK etkinliklerinin altyapısı oluşturulmuş oldu.

SEALE: VERİMLİ BULUŞMA

Resepsiyona katılan yabancı gazetecilerden bir diğer isim Londra merkezli gazeteci ve yayıncı Alexander Seale oldu. Paris'te 11 yıl yaşayan ve BBC'nin Fransızca bölümü (BBC Afrique) için Afrika haberleri ve uluslararası konular üzerine yazılar kaleme alan Seale, halen RFI English ve Radio Canada için Londra muhabirliği yapıyor. Fransız ve Avrupa siyaseti, Orta Doğu ve Afrika haberleri, kültür ve spor konularına ilgi duyan Seale, Brexit, Fransız siyaseti ve güncel İngiltere haberleri üzerine tartışmalar yapmaya açık olduğunu ifade etti. Söz alan Seale konuşmasında şunları söyledi: 'Etkinlik, hem Avrupa'daki gazetecilik deneyimlerinin paylaşılması hem de Küresel Gazeteciler Konseyi'nin uluslararası iş birliklerini güçlendirmesi açısından verimli geçti. Londra'dan Fransa, Belçika veya sizler gibi Türkiye gibi kendi ülkelerimizi destekliyoruz ve ülkelerimize bilgi vererek aktarıyoruz. Bunu mümkün olduğunca en güzel şekilde yapıyoruz. Tüm katılımcılara teşekkür ederim.'

GAYGUSUZ DÖNÜŞÜME DİKKAT ÇEKTİ

St. Albans ilçesi eski Belediye Başkanı Salih Gaygusuz, konuşmasında Avrupa'da gazeteciliğin geçirdiği dönüşüme dikkat çekti. 1972 yılında, 15 yaşındayken Avrupa'ya geldiği dönemde Türkiye'den haber almanın son derece sınırlı imkânlarla mümkün olduğunu belirten Gaygusuz, o yıllarda gazete, televizyon ve radyoya erişimin neredeyse yok denecek kadar az olduğunu ifade etti. Türkiye'deki gelişmelerin kısa dalga radyolar aracılığıyla, büyük çabalarla takip edilebildiğini hatırlatan Gaygusuz, bugün gelinen noktada gazeteciliğin önemli bir ilerleme kaydettiğini vurguladı. Bu başarının, yurt dışında fedakârca görev yapan gazeteciler sayesinde mümkün olduğunu belirten Gaygusuz, özellikle Vatan Öz ve benzeri medya emekçilerinin Türkiye'deki gelişmeleri Avrupa'ya hızlı ve doğru biçimde aktardığını söyledi. Konuşmasını teşekkür ederek tamamladı.

KİMLER KATILDI

Alexander Seale - Belgium/France Journalist, FPA - Londra, Aynur Tattersall - HÜRRİYET / KGK - İngiltere, Güzel Öz - Avrupa Ajansı (AVA) - Londra, Necati Kola - Turcs Europe TV - Newcastle, Adil Elmas - KGK/Avrupa Günlüğü - Viyana, Zeynep Clyburn - IHA - Newcastle / Londra, Sevgin Alişoğlu - ATV / Londra Aktüel - Londra, Poyraz Çadır - WorldTurk TV - Londra, Hüseyin Çekiç - London Face TV - Londra, Sevim Özdemir - Freelance - Londra, Arzu Sheridan - Avrupa Yazar - İtalya / İspanya, İlkgül Karaca - Avrupa Yazar - Londra, Selahattin Çekiç - Turkish Press - Londra, Barış Çimen - Freelance / VOA - Londra