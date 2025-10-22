Fuar İzmir'de eş zamanlı olarak düzenlenen INTERMODA Ayakkabı ve Çanta Fuarı ile Fashion Prime-8. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı törenle ziyarete açıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından bu yıl 8. kez düzenlenen Fashion Prime- Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı ile birlikte eş zamanlı düzenlenen INTERMODA Ayakkabı ve Çanta Fuarı, Fuar İzmir'de kapılarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ev sahipliğinde yapılan Fashion Prime Fuarı'nın açılışına Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, oda, dernek, sivil toplum kuruluşları, moda sektörünün temsilcileri ile yabancı konuklar katıldı. Fashion Prime, kumaşlardan oluşan tasarımların defilesiyle başladı.

Törende yaptığı konuşmada aynı gün açılışını yaptıkları fuarlara dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 'İzmir'in üretim gücünü, yaratıcılığını ve tasarım yeteneğini bir kez daha dünyaya gösterdiğimiz çok özel günler yaşıyoruz. FASHİON PRİME - 8. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'na ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Kumaşın dokusundan konfeksiyonun estetiğine, yan sanayinin inceliğinden hazır giyim teknolojilerinin yeniliklerine kadar her detay burada buluştu. Fuar, İzmir'in tarihindeki dokuyu, çağdaş bir yorumla bugüne getiriyor. Geleceğin modasını şekillendirecek bir yaratıcılık alanı niteliği taşıyor. FASHİON PRİME, geçen yıl 38 ülkeden 7 bin 753 ziyaretçiyi ağırlamıştı. Bu yıl daha da büyüdü. Bu kez gelinlik, abiye ve damatlık üretiminde kullanılan kumaşlar ve aksesuarlar ön planda. Bu temayla birlikte FASHİON PRİME, uluslararası ölçekte dikkat çeken bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerliyor' dedi.

Fuarların sektöre yeni fırsatlar sunacağınıü kaydeden Başkan Tugay, 'Burada kurulan ticari bağlar, 2026 yılında düzenlenecek IF Wedding Fashion İzmir Fuarı'na da doğrudan katkı sağlayacak. Yani bugün buradaki her adım, İzmir'in moda ekosistemini büyüten zincirin halkası olacak. Fuar süresince defileler, B2B iş görüşmeleri ve sektör buluşmaları, üreticilerimize yeni fırsatlar sunacak. Ben inanıyorum ki Fashion Prime, önümüzdeki yıllarda da sektörün en önemli buluşma noktalarından biri olmaya devam edecek' şeklinde konuştu.