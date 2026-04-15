BURSA (İGFA) - İhracatı, istihdama ve ülke ekonomisine katkısı, sektöre yön veren tasarım odaklı üretim anlayışı ile Türkiye'nin mobilya başkenti unvanını taşıyan İnegöl'de, ahşabı sanata dönüştüren kabiliyetin yarım asırlık fuar tecrübesiyle sergilendiği 54. MODEF İnegöl Mobilya Fuarı kapılarını açtı.

İnegöl Mobilyasının vitrini konumundaki fuar organizasyonu 14-18 Nisan tarihleri arasında mobilya şöleni havasında gerçekleşecek. 5 gün sürecek fuarda 150 dolayında üretici firma fuar alanında yeni sezonun trendlerini sunarken, İnegöl şehri bu süreçte; 5 bin üretici firması, bini aşkın mağaza ve mobilya AVM'leriyle topyekun şekilde sektöre damgasını vuracak.

54. MODEF COŞKULU TÖRENLE KAPILARINI AÇTI

İnegöl'de firmaların uzun uğraşlarla ortaya koydukları yeni sezon ürünlerinin ilk kez görücüye çıktığı fuarın ilk günü, görkemli bir açılış törenine ev sahipliği yaptı. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Bursa Milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay başta olmak üzere; sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sektör profesyonelleri, üreticiler, yurtdışı ve yurtiçinden ziyaretçiler fuar açılışında yerini aldı.

İNEGÖL MOBİLYASI KÜRESEL BİR MARKA OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

Fuar açılışında protokol üyeleri ve sektör temsilcileri mobilya sektörüne yön veren konuşmalar yaparken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da İnegöl'den fuara katılan, şehir dışından ve yurt dışından gelen misafirlere yönelik bir konuşma yaptı.

Fuar süreçlerinin İnegöl'de şehir olarak çok heyecanlı bir dönem olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, 'İnegöl her yeni bir güne, yeni bir mobilya üretme heyecanıyla başlıyor. İnegöl denince tabii ki akla ilk mobilya geliyor.

İnegöl mobilyası; kalitesi ve özgünlüğü ile küresel bir marka olma yolunda ilerliyor. 1500'lü yıllarda Osmanlı donanmasına kereste imalatıyla başlayan, kadırgalılara kürek imalatı yapan İnegöl, günümüzde mobilyanın modasını belirleyen mobilyanın başkenti olma noktasına ulaşmıştır. Bugün bu fuarı gerçekleştirmemizde de büyük emeği olan esnaflarımıza, mobilyacılarımıza teşekkür ediyorum' dedi.

TÜRK MOBİLYASI DÜNYADA TERCİH EDİLİR HALE GELİYOR

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ise İnegöl'ün ülkemizin en önemli mobilya üretim merkezlerinden biri olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu: 'Mobilya sektörümüz; köklü geçmişi, güçlü üretim altyapısı ve dinamik yapısıyla ülkemizin ekonomik büyümesine yüksek katma değer sağlayan, aynı zamanda geniş istihdam imkânları sunan stratejik bir alandır. Uzun yıllardır net ihracatçı kimliğini koruyan sektörümüz, Türkiye'nin küresel ticaretteki konumunu istikrarlı şekilde güçlendirmektedir. Geleneksel zanaatkârlık birikimimizi modern üretim teknolojileriyle buluşturan sektörümüz; tasarım kabiliyeti, kalite anlayışı ve yenilikçi yaklaşımıyla bugün dünya pazarlarında daha görünür ve rekabetçi bir yapıya kavuşmuştur. Mobilya ihracatımız 2025 yılı itibarıyla 4,6 milyar dolar seviyesine ulaşmış, 200'ün üzerinde ülke ve bölgeye erişim sağlayarak küresel ölçekte güçlü bir ağ oluşturmuştur. Bursa özelinde ise mobilya ihracatı, 2025 yılında 1,3 milyar dolara ulaşmış; Bursa, Türkiye mobilya ihracatında en yüksek payı alarak birinci sırada yer almıştır. Geçtiğimiz yıl toplam sektör ihracatımızın %28'inin Bursa'dan yapılmış olması, ilimizin bu alandaki lider konumunu açıkça ortaya koymaktadır. 2026 yılının ilk üç ayında ise Bursa'dan gerçekleştirilen ihracat 300 milyon dolar seviyesine ulaşarak bu güçlü performansın devam ettiğini göstermektedir. Türkiye'nin dünya mobilya ihracatındaki payının %1,9 seviyesine yükselmesi ve en fazla ihracat yapan ilk 10 ülke arasında yer alması, bu başarının somut göstergelerindendir. Tüm bu birikim ve kazanımlar doğrultusunda sektörümüz; tasarım, üretim ve markalaşma alanlarında küresel ölçekte daha güçlü bir konuma ilerlemekte, Türk mobilyası dünyanın dört bir yanında daha fazla tercih edilir hale gelmektedir.'

MODEF, TÜRKİYE'NİN MOBİLYA GÜCÜNÜ SERGİLİYOR

Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarının, Türkiye'nin mobilya sektöründeki üretim gücünü ve tasarım kabiliyetini küresel pazarlara göstermek için en önemli platformlardan biri olduğunu söyleyen Bakan Bolat, 'Nitekim geçtiğimiz yıl Nisan ve Ekim aylarında toplam 28.000 metrekarelik alanda düzenlenen fuar, 304 katılımcıyı ağırlamış; bu güçlü katılım, fuarın sektördeki yerini her geçen yıl daha da sağlamlaştırdığını göstermiştir. Sadece bir sergileme alanı olmanın ötesinde, üreticilerimiz ile uluslararası alıcılar arasında doğrudan temas kurulmasını sağlayan güçlü bir ticaret köprüsü işlevi görmektedir. Fuar süresince gerçekleştirilen iş görüşmeleri ve kurulan yeni ticari bağlantılar, ihracat hacmimizin artmasına somut katkılar sunmaktadır. İnegöl'ün yüksek üretim kapasitesi ve kalite standardı, bu organizasyon sayesinde dünya pazarlarında daha görünür hale gelmekte; bu da markalaşma sürecimizi hızlandırmaktadır' dedi.

Bakan Bolat, sektör temsilcilerine yönelik konuşmasında; dünya ekonomisindeki gelişmeler ve beklentiler, Türkiye ekonomisi, dış ticaret verileri, ihracatçılara yönelik finansman imkanları ile vergisel kolaylıklar ve mobilya sektörüne yönelik destekler gibi konulara da değindi. Konuşmalar sonrası protokol üyeleri MODEF Fuar Alanını gezerek İnegöllü üreticilerin stantlarını ve ürünlerini yakından inceledi. İş insanlarıyla fuara ve sektöre yönelik beklentiler üzerine de istişareler edildi.