Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025-2026 su ürünleri av sezonunun verimli geçtiğini açıkladı. Hamsi avcılığı 245 bin tona ulaşarak son yılların en yüksek seviyelerinden birine çıktı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025-2026 su ürünleri av sezonunun tamamlandığını duyurdu.

'Vira Bismillah' diyerek açılan sezonun bereketle kapandığını belirten Yumaklı, uygulanan politikaların hem üretimi artırdığını hem de deniz ekosistemini koruduğunu vurguladı. Bakan Yumaklı, sezon boyunca hayata geçirilen planlı üretim, gemi bazlı kota uygulamaları ve koruma-kullanma dengesi sayesinde sürdürülebilir avcılığın sağlandığını ifade etti. Bu sayede hem balıkçıların kazanç elde ettiğini hem de denizlerdeki doğal dengenin korunduğunu belirtti.

Açıklamaya göre, sezonun en dikkat çeken verisi hamsi avcılığı oldu.

Yaklaşık 245 bin tonluk av miktarıyla son yılların en verimli sezonlarından biri geride bırakıldı.

Zorlu deniz şartlarında çalışan balıkçılara da teşekkür eden Bakan Yumaklı, her gün 'rastgele' diyerek denize açılan balıkçıların emeğinin büyük olduğunu dile getirdi.

Denizlerdeki av yasağı uygulaması 31 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek.