Ticaret Bakanlığı desteği ile Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından öğrenci ve profesyonel olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilen Ezber Bozan Tasarım Yarışmasına başvurular için son tarih 19 Ağustos 2024 olarak belirlendi.Mobilya sektöründe genç tasarımcı adaylarının tasarımlarını ortaya çıkaran, markalaşmış Türk tasarımcı ve tasarımları dünyaya tanıtmak amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ezber Bozan Tasarım Yarışması’na yoğun ilgi devam ediyor.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, “İlk yılından itibaren büyük ilgiyle karşılanan Ezber Bozan Tasarım Yarışmamız mobilya sektöründe çevresel ve kullanıcı dostu çözümlerle, inovatif ürünlerin ortaya çıkarılması hedefiyle bu sene yılında “MOBİLYAŞAM” teması ile gerçekleştirilecek. Tasarım Yarışmaları mobilya sektörünün tasarımcılarla işbirliğine ve çok önemli bir network oluşturulmasına olanak sağlıyor. Yarışmamıza katılıp istihdam edilen tasarımcılarımız var. Dünyanın en ünlü markalarının birbirinden değerli tasarımcıları jürimizin içinde yer alıyor. Mobilya ihracatında dünyada ilk 5 ülke hedefimizin gerçekleştirilebilmesi için katma değeri yüksek, özgün mobilya tasarımının ve üretiminin artması gerekiyor. Bu hedefin en önemli mil taşı yetenekli tasarımcılarımızdır. Sektörümüz tasarımla istikrarlı yükselişini sürdürmektedir.” diye konuştu.

4’ÜNCÜ EZBER BOZAN TASARIM YARIŞMASI TEMASI

MOBİLYAŞAM teması ile; bireylerin sıklıkla değişen yaşam alanlarına ve farklı kullanım ihtiyaçlarına sorunsuz bir şekilde entegre olan, mobilite içeren, kolayca taşınabilir, değiştirilebilir, mobilyaların daha etkin bir şekilde kullanılmasına fayda sağlayan tasarımlar ifade edilirken, katılımcı kategorileri ve ödüller şöyle açıklandı.

KATILIMCI KATEGORİLERİ

1- Öğrenci Kategorisi

2- Profesyonel Yarışmacı Kategorisi

ÖDÜLLER

1. Para Ödülleri

Öğrenci Kategorisi Para Ödülü

Birinci: 80.000 TL

İkinci: 60.000 TL

Üçüncü: 40.000 TL

Profesyonel Kategorisi Para Ödülü

Birinci: 125.000 TL

İkinci: 100.000 TL

Üçüncü: 75.000 TL

2. Yurtdışı Fuar Katılımı

3. Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü

4. Üniversite Özel Ödülü