Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kanal İstanbul Projesi’nin deprem riski açısından dünyanın en hassas coğrafyalarından biri olan Marmara Bölgesi’ni daha kırılgan hale getireceğini belirterek, “Kanal İstanbul’un maliyetinin 65 milyar dolara ulaşabileceği ifade ediliyor. 1 milyon riskli yapının derhal iyileştirilmesi çok daha önemli bu süreçte. Kanal İstanbul, Marmara Denizi ve Marmara’yı yaşanmaz hale getirecektir. İnanıyorum ki beton kanal olmayacaktır. Olmamalıdır” dedi.BURSA (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen ‘Kanal İstanbul Süreci Bilgilendirme Toplantısı’na katılan MBB Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Kanal İstanbul’un Marmara’ya etkisi’ konulu bir sunum yaptı. Kanal İstanbul projesinin olası tehditlerine dikkat çekmek ve yürütülen hukuki süreçlerle detayları paylaşmak amacıyla düzenlenen toplantı, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Merkezi’nde yapıldı. Program, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün’ün ‘İBB olarak ne yaptık ve hukuki süreç’ ve İPA Başkanı Dr. Buğra Gökçe’nin ‘Kanal İstanbul’un İstanbul’a etkisi’ konulu sunumlarıyla başladı.

“1 milyon riskli yapının iyileştirilmesi daha önemli”

‘Beton Kanal’ diye tabir ettikleri ‘Kanal İstanbul Projesi’nin yalnızca İstanbul’u değil, Marmara’nın tamamını ilgilendirdiğini söyleyen MBB Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu projenin asla yapılmaması gerektiğini dile getirdi. Proje maliyetinin bugünkü şartlarda 65 milyar dolara ulaşabileceğini ifade eden Başkan Bozbey, “1 milyon riskli yapının derhal iyileştirilmesi çok daha önemli bu süreçte. Marmara Denizi, Türkiye’nin en önemli su kaynaklarından birisidir. Son yıllarda artan kirlilik, müsilaj oluşumu ve habitat tahribatı gibi karşı karşıyayız. Ortadoğu Teknik Üniversitesi tarafından Çınarcık Baseni’nde yapılan analizler açıkça gösteriyor ki Marmara Denizi’nin tabanında oksijen seviyesi hipoksik, yani yetersiz düzeyde” dedi.

“Marmara’ya yapılacak en büyük ihanettir”

Marmara Denizi’nin mevcut sorunları arasında iklim değişikliğinin, oksijen yetersizliğinin, müsilajın ve biyoçeşitlilik kaybının en başta geldiğini anlatan Başkan Bozbey, “Bakanlık beton kanalla uğraşacağına belediyelere sıfır faizli kredi olanakları sunarak ileri biyolojik arıtma tesislerinin yapılmasına ön ayak olmalıdır. Bunu Marmara Bölgesi adına acilen talep ediyoruz. Kanal İstanbul ile nüfusun 2 milyon artacağı, bu da evsel atıkların çoğalacağı anlamına geliyor. Bu Marmara Denizi’ni öldürmeye yönelik, canlıların yok olmasına yönelik bir proje olarak da değerlendirebiliriz. Marmara Denizi aslında kronik astım hastasıdır. Böyle giderse Marmara Denizi 25-30 yılı içerisinde canlının yaşamadığı ölü denize dönüşmesini seyrederiz. Bunun için acil önlemlerin alınması gerekiyor. Kanal İstanbul ile Marmara Denizi maalesef ki ölecek. Bursa’da yaklaşık 250 metrenin altına su seviyesi inmiş durumdadır. Bu sorunlar varken hala Marmara’ya 2-3 milyon nüfusun yüklenmesi Marmara’ya yapılacak en büyük ihanettir” dedi.

“Marmara’yı bir bütün olarak ele almalıyız”

Bilim insanlarının, bu projeyle Karadeniz’den Marmara’ya günde 4 bin 700 ton organik kirletici taşınacağını öngördüğüne dikkat çeken Başkan Bozbey, Marmara Denizi’nin zaten sınırlı olan oksijen kaynaklarının daha da tükeneceğini, müsilaj gibi problemlerin kalıcı hale geleceğini, deniz yaşamının yok olacağını ve kıyı turizminin büyük zarar göreceğini dile getirdi. Marmara Bölgesi’nin deprem riski açısından dünyanın en hassas coğrafyalarından biri olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, “Bu nedenle, Marmara’yı bir bütün olarak ele almalıyız. Kentsel dönüşüm ve çevre altyapı projelerine öncelik vermeliyiz. Kanal İstanbul gibi bir proje, bu bölgenin dayanıklılığını artırmak yerine daha kırılgan hale getirecek. İstanbul, Bursa veya Marmara Denizi merkezli olacak büyük bir deprem, Marmara’nın tamamını ve Marmara dışında kalan bölgeleri de etkileyecektir” dedi.

“Beton kanal olmayacaktır”

Kanal İstanbul’un ekonomik boyutuna da değerlendiren Başkan Bozbey, Kanal İstanbul’un maliyetinin 2021’de 15 milyar dolar olarak açıklandığını hatırlatarak, bugün ise bu rakamın 65 milyar dolara ulaşabileceğinin ifade edildiğini belirtti. Bu devasa kaynakla birçok şey yapılabileceğini anlatan Başkan Bozbey, “Mevcut atıksu arıtma tesisleri modernize edilebilir, iklim duyarlı tarım ve hayvancılık projeleri desteklenebilir ve Marmara Bölgesi halkının yaşam kalitesini artıracak sayısız proje hayata geçirilebilir. Bölgemizi depreme karşı dayanıklı hale getirmek için bütüncül bir plan hazırlanabilir. Doğanın sesine kulak vermek, onun bize verdiği mesajları anlamak zorundayız. Kanal İstanbul, Marmara Denizi ve Marmara’yı yaşanmaz hale getirecektir. İnanıyorum ki beton kanal olmayacaktır. Olmamalıdır” dedi.

Toplantı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasıyla devam etti.