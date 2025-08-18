Türk firmaları tarafından üretilen sıcak hava balonları 11 ülkeye ihraç edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ruanda, Gana, Mısır, Azerbaycan, Katar, Umman, Tanzanya, Güney Kore, Japonya, Meksika ve Ürdün'e toplamda 42 balon ihraç edildiğini belirterek, en çok satış yapılan ülkenin 23 balonla Mısır olduğunu açıkladıANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli üretim sıcak hava balonu ihracatına ilişkin açıklamada bulundu.

Kapadokya semalarında her gün binlerce turisti gökyüzüyle buluşturan balonların, bugün artık dünyanın farklı coğrafyalarında da uçtuğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, ""Kendi ürettiğimiz balonlarımızla hem turizmimizi güçlendirdik hem de ülkemizi havacılık alanında ihracatçı konuma taşıdık. Bu başarı, Türkiye’nin havacılık vizyonunun en somut göstergesidir"" dedi.

Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından CTM-ERP (KDM-ERP) sistemiyle geliştirilen yerli ve milli yazılımlar ile sertifikasyon süreçlerinin uluslararası standartlarda gerçekleştirildiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, Türk firma tarafından üretilen sıcak hava balonlarının 2019 yılında SHGM tarafından tip sertifikası alarak resmi olarak tescillendiğini, böylece HÜRKUŞ eğitim uçağından sonra Türkiye’de tip sertifikası verilen ikinci sivil hava aracı olduğunu hatırlattı.

EN ÇOK BALON MISIR’A GÖNDERİLDİ



2025 itibarıyla Türk yapımı sıcak hava balonlarının 11 ülkeye ihraç edildiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, ""Ruanda, Gana, Mısır, Azerbaycan, Katar, Umman, Tanzanya, Güney Kore, Japonya, Meksika ve Ürdün’e toplamda 42 balon ihraç edildi. En çok satış yapılan ülke ise 23 balonla Mısır oldu" dedi.

Türkiye'’de sıcak hava balonculuğu sektörünün de büyümeye devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, "2025 yılı temmuz ayında ülkemizde faaliyet gösteren balon işletmesi sayısı 71’e, balon sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 503’e ulaştığını ifade ederek, Temmuz'da taşınan yolcu sayısının yüzde 7 artışla 502 bin 820'’ye ulaşarak yeni rekor kırdığını açıkladı.