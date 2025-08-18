İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Başkan Yardımcısı Celal Hülür ve birim müdürleri ile birlikte haftanın ilk günü Turgut, Zabıtan ve Terzibayırı Mahallelerini teftiş etti. Fatma Başkan ve ekibi mahallelerdeki düzensiz katı atıkları yerlerini tespit edip kamuoyuna bilgi verdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, haftanın ilk gününde mahalleleri denetleyip düzensiz katı atık sorununa dikkat çekerek vatandaşları uyardı ve kontrolsüz atık bırakılmasının cezai işlemle sonuçlanacağını ifade etti.

Başkan Hürriyet yaptığı açıklamada, çevre temizliğinin sadece belediyenin sorumluluğunda olmadığını belirterek, “Hiçbir vatandaşımıza çöp toplayın demiyoruz. Bu vatandaşın görevi değil. Ama çöp atmamak, vatandaşın görevidir. Şimdi arkamda gördüğünüz yığın, kontrolsüzce bırakılmış atıklardan oluşuyor. İçinde katı atık da var, evsel atık da, dal-budak atığı da. Bir kişi başlatıyor, ardından herkes buraya atık bırakıyor” dedi.

“CEZADAN BAŞKA ÇAREMİZ KALMADI”

Geçtiğimiz haftadan itibaren, kontrolsüz atıkların bırakıldığı noktalara güvenlik kamerası yerleştirilmeye başlandığını belirten Başkan Hürriyet, “Artık bu alışkanlığı önlemek için başka çaremiz kalmadı. Uyarılarımız dikkate alınmadı, ceza uygulamaya başladık. Bir gün önceden haber verilse, ekiplerimiz planlı şekilde gelip bu atıkları toplayabilir. Aksi halde bu yığınlar günlerce bekliyor, hem çevre kirliliğine hem de yaralanmalara davetiye çıkarıyor” diye konuştu.

“ATIKLARINIZI GELİŞİGÜZEL BIRAKMAYIN”

Bu arada İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Birol Sağlam, atıkların bertaraf sürecine dikkat çekerek, “Çarşamba günleri bu bölgede çalışıyoruz. Vatandaşlarımız muhtarlıklar aracılığıyla ya da WhatsApp üzerinden talep bırakırsa, ertesi gün listemize ekliyoruz. Atıkların kaynağında ayrıştırılması zorunlu. Mobilya, lastik, dal, moloz gibi farklı türler ayrı ayrı toplanıp İZAYDAŞ’a götürülüyor. Aksi halde araçlarımız bekletiliyor. Lütfen atıklarınızı gelişigüzel bırakmayın. Belediyemize bildirin, biz gelip alalım. Çevremizi birlikte temiz tutalım. Aksi halde cezai işlem uygulanacaktır” dedi.