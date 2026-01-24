Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocukların yarıyıl tatilini bilimle dolu geçirmesini sağlayan 'Kış Okulu'na start verdi.

MERSİN (İGFA) - Yarıyıl tatili boyunca deniz canlıları, iklim ve çevre, astronomi, fen bilimleri ve 3D modelleme olmak üzere 5 farklı alanı çeşitli atölyelerde çocuklarla buluşturan Mercan, deney düzenekleri ile pekiştirici eğitimlerle ufuk açıcı rolünü 'Kış Okulu' ile sürdürüyor. Yoğun katılımın olduğu atölyelerde çocuklar bilim ve teknolojiyle tanışırken, yaratıcılıklarını geliştirmek için de fırsatlar yakalıyor. Atölyeler ve eğitim sayesinde bilimsel temelli eğitimle küçük yaşlardan itibaren tanışan çocuklar, öğrenirken eğlenmenin de tadını çıkarıyor.

Mercan 'Kış Okulu' sürecinde çeşitli eğitimler devam ederken; Minik Mucitler Atölyesi ile de 4, 5 ve 6 yaş grubu minikler, ebeveynleriyle birlikte farklı temalarla hazırlanan farkındalık etkinliklerinde yer alıyor. 9-14 yaş grubu çocuklar ise Robotik Kodlama Atölyesi'nde, 3D modelleme ve baskı gibi alanlarda becerilerini geliştiriyor. Alanında uzman eğitmenlerle devam eden eğitim ve atölyelerde deneyimlerini artıran çocuklar Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nden eğlenerek ayrılırken, ebeveynler de bilimin ışığında sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Ezici: 'Mersin'de bilim merkezi kültürü oluştuğunu ve halkta değer uyandırdığını görüyoruz'

Çocukların yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmesi için birçok etkinlik ve atölyeyi 'Kış Okulu'nda bir araya getirdiklerini ifade eden Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şefi Duygu Ezici, programın duyurulması itibarıyla vatandaşlardan büyük rağbet gördüğünü vurguladı. Ek sınıflar açarak kontenjanları artırdıklarını dile getiren Ezici, 'Yoğunluk ve bu kadar sıkı takip edilmek, yaptığımız işin karşılığını bulduğunu gösteriyor. Mersin'de bir bilim merkezi kültürü oluştuğunu ve bilim merkezinin bireysel ziyaretlerden ibaret kalmadığını, atölyelerimizin de halkta bir değer uyandırdığını görüyoruz. Bizler bu memnuniyetten mutluluk duyuyoruz' dedi.

'Atölye programlarımız, diğer aylarda da hafta sonu atölyesi olarak devam edecek'

'Kış Okulu'nun yarıyıl tatili boyunca katılımcılarla buluşmaya devam edeceğini sözlerine ekleyen Ezici, 'Yarıyıl programımız haftada 2 gün 2 saat boyunca, çocukların buraya devamlılığının sağlanacağı bir program üzerine kuruldu. Vatandaşlarımız, 'bu programlara katılamadık ya da kontenjan bulamadık' diye üzülmesinler. Atölye programlarımız, diğer aylarda da hafta sonu atölyesi olarak devam edecek. Tabii ki yarıyıl tatili boyunca bireysel katılımlarla da Mercan'ı ziyaret edebilirler' sözlerini kaydetti. Vatandaşları Mercan'ı takip etmeye davet eden Ezici, mersinbilimmerkezi.com isimli web sitesinde etkinlik duyurularının ve randevu işlemlerinin yer aldığına değinerek, tüm detaylara bu adresten ulaşılabileceğini kaydetti.

Oylum: 'Çocuklar Mercan'a geldikleri için çok heyecanlı ve mutlular'

Astronomi Atölyesi'nde bilimi çocuklarla buluşturan Astronom Merve Oylum, yoğun bir sürece girdiklerini belirterek, 'Her okul düzeyine göre farklı etkinliklerimiz ve atölye çalışmalarımız var. İlkokul grubumuzla, astronomi alanında takımyıldızlarını inceliyoruz. Çocuklara astronom olarak rol model olmak, benim için çok heyecan verici bir durum. Her seferinde çocukların gözündeki ışıltıyı görmek beni çok mutlu ediyor. Çocuklar da buraya geldikleri için çok heyecanlı ve mutlular' diye konuştu.

Saçma: 'Ebeveynler burada çocuklarının nasıl etkinlik yaptıklarını görüyorlar'

Kış Okulu'na yoğun bir tempoda başladıklarını ve çocukların Minik Mucitler Atölyesi'nde becerilerini geliştirdiklerini ifade eden Okul Öncesi Öğretmeni Seray Saçma, 'Çocukların burada hem aileleriyle vakit geçirmelerini sağlıyoruz, hem de hem iklim ve çevre bilim merkezi olduğumuz için sıfır atık konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. İklim değişikliğini konu alarak, tematik şekilde ilerliyoruz. Ebeveynler de bu sayede çocuklarının nasıl etkinlik yaptıklarını görüyorlar' sözlerine yer verdi.

Ailelerden Büyükşehir'e Mercan teşekkürü:

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ne 5 ve 8 yaşındaki kızlarını 'Kış Okulu' için getirdiğini belirten velilerden Nuray Aksık, 'Çocuklarımı Minik Mucitler Atölyesi'ne ve Robotik Kodlama Atölyesi'ne getirdim. Kızlarım için çok iyi oldu. Çünkü farklı bir ortamda öğretmen ve arkadaşlarıyla güzel zaman geçiriyorlar. Geri dönüşümle ilgili etkinlik yaptılar. Çocuklar böylece hem bilinçleniyor, hem de ufukları gelişiyor. Çok memnunum, herkesin emeğine sağlık' dedi.

Mercan'ın çocuklar için çok önemli bir olanaklar sağladığını vurgulayan bir başka ebeveyn Muhammed Osman Yağmur ise, 'Biz çocukluğumuzda bu kadar imkana sahip değildik. Çocuklar burada bilimi öğreniyor ve seviyorlar. Bu da onları ders çalışmaya sevk ederken, meraklarını da uyandırıyor. Bir ebeveyn olarak gayet mutluyuz. Mersin'de yaşayan biri olarak, Büyükşehir'in sunduğu bütün imkanları seviyorum' diye konuştu.