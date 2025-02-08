Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, okuma yazma öğrendikten sonra ilk mektubunu yazan ve “Ateş savaşçısı olmak istiyorum.” diyen birinci sınıf öğrencisi Ömer Ateş’in isteğini geri çevirmedi. Bir günlüğüne itfaiye eri olan minik Ömer’in mutluluğu gözlerinden okunurken, öğrencilere yangın eğitimi de verildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Yangınla mücadeleden denetimlere, arama kurtarma faaliyetlerinden afet anında diğer kentlere desteğe önemli çalışmalar yapan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Ekipleri, özel bir ziyaret için 75. Yıl Mahallesinde bulunan Metin Sönmez İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri ile bir araya geldi.

Öğretmenlerinin, okuma yazmayı öğrendikten sonra okuma sevinçlerini yazarak paylaşabileceklerini söylemesi üzerine ilk mektubunu Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye yazan Ömer Ateş ve arkadaşları, itfaiye ekiplerini okullarında görünce büyük sevinç yaşadı. Mektubunda “Ateş savaşçısı olmak istiyorum. Yangında, canlılar zarar görmesin diye sizin gibi hemen yetişmek istiyorum.” diyen minik Ömer’in hayalleri gerçek oldu.

Minik Ömer’in mektubuna kayıtsız kalamadıklarını ifade eden ve Başkan Ünlüce’nin selamlarını ileten Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy, “Ömer bize mektubunda duygularını anlatmış. Bu bizim için sadece bir mektup değil. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce’nin eğitime ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Bizler itfaiye teşkilatı olarak sadece yangınlar ya da arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmuyor, kamu kurum kuruluşlarımızda, okullarımızda eğitimler veriyoruz.” dedi.

Büyüyünce ateş savaş savaşçısı olmak istediğini anlatan Ömer Ateş, “İtfaiyeci abilerimizi, ablalarımızı okulumuzda görünce çok mutlu oldum. Bize itfaiye mesleğini anlattılar, itfaiye aracına bindim. Çok heyecanlandım. Ayşe Başkanımıza itfaiyecileri bize gönderdiği için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. ”diye konuştu.

Ömer Ateş’in hayallerinin gerçekleşmesinin ardından itfaiye ekipleri, öğrencilere yangın eğitimi vererek, tatbikat gerçekleştirdi.