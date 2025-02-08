Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Mustafa Çelik ile önemli bir protokole imza attı. Bu iş birliği çerçevesinde ESMEK bünyesinde “Eczane Destek Personeli” kursu açılacak.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK), istihdama katkı sağlamaya ve vatandaşlara yeni meslek edinme fırsatları sunmaya devam ediyor. 250’den fazla branş ile bugüne kadar 300 binin üzerinde kursiyere hizmet veren ESMEK yepyeni bir kursla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Eczacı Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen imza töreninde Başkan Ünlüce’ye projeye verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Eczacılar Odası Şube Başkanı Mustafa Çelik, eğitim programı hakkında bilgi verdi. Eczacı kalfası yetişmesinde problem yaşadıkları için böyle bir çözüm ürettiklerini anlatan Çelik, “Başkanımız Ayşe Ünlüce’nin de desteğiyle ESMEK yetkilisi arkadaşlarımızla çok güzel bir ilerleme sağladık. Proje yaklaşık 7 modülden oluşacak ve 108 saat olarak öngördüğümüz bir eğitim olacak. Alanında uzman eczacılarımız kursiyerlerimize pratiğe yönelik eğitimler verecek. Bu eğitimler kabaca hastalara karşı davranış modelleri, eczanelerde kullandığımız işletme programları, ilaç dışı ürünler gibi konulardan oluşacak. Eğitimleri tamamlayanlar sertifika almaya hak kazanacak. ”dedi.

Şehrimizin sağlık alanındaki önemli açıklarından birine çare olacakları için mutluluk duyduklarını belirten Başkan Ünlüce “Bu proje bizleri de çok heyecanlandırdı çünkü ESMEK kurslarımızın en önemli amaçlarından birisi istihdam sağlamak. Sizin deyiminizle, şehrimizin sağlık alanındaki en önemli açıklarından birine ‘ilaç’ olacağız. Protokolü 2 yıl olarak imzalıyoruz, gerekirse uzatabiliriz. Bu vesile ile tüm akademik odalarımızla iş birliği yapmaya ve şehrimiz için birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu da duyuralım. Hayırlı uğurlu olsun. ”dedi.

Kimler Başvurabilir?

9 hafta ve toplam 108 saat sürecek bu programa katılım için başvurular 17.02.2025 tarihinde başlayacak. Başvuru süresi bitiminde tüm adaylar ile yapılacak sözlü mülakatlar sonrası eğitime katılacak olan adaylar belirlenecek. Eğitimler hakkında detaylı bilgi ve kayıt için 0222 220 7688/ 220 7699 numaralı telefondan erişim sağlanacak.