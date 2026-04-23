Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, geleceğin teminatı olan çocuklara verdiği önemi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir kez daha gösterdi. Başkan Aydın, bu özel günde makam koltuğunu temsili olarak çocuklara devretti. Minik Başkan Muhammet Ayaz Demir, park yapılması talimatı verdi.

BURSA (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana Osmangazi'de çocukların eşit şartlarda eğitim alabilmesi için ilçeyi kreşlerle donatan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Celal Bayar İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Alya Mira Taşkıran ile Muhammet Ayaz Demir'i öğretmenleri ve aileleriyle birlikte makamında ağırladı. Ziyaretten büyük memnuniyet duyan Başkan Aydın, konuklarıyla yakından ilgilenerek onların bayram sevincine ortak oldu. Programda Başkan Aydın, makam koltuğunu temsili olarak öğrencilere devrederken, çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

'Mutlu Çocuklar Güçlü Bir Geleceğin Temelidir'

Osmangazi Belediyesi'nde bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Alya Mira Taşkıran, '23 Nisan sadece bir bayram değil, aynı zamanda biz çocuklara duyulan güvenin en güzel göstergesidir. Eğer Osmangazi Belediye Başkanı olsaydım, çocukların daha mutlu olduğu bir şehir için var gücümle çalışırdım. Okulların çevresini daha güvenli hale getirir, spor alanlarını artırır ve sanata daha fazla yer verirdim. Yaşlılar ve ihtiyaç sahipleri için destekleyici projeler geliştirerek, herkesin kendini değerli ve mutlu hissettiği bir Osmangazi hayal ederdim. Çünkü mutlu çocuklar, güçlü bir geleceğin temelidir. Bize bu anlamlı günü armağan eden Atatürk'e teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

'Ülkemizi Daha Güzel Yarınlara Taşımak İçin Çalışacağız'

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz teşekkürlerini sunan Muhammet Ayaz Demir de, 'Eğer bir gün Osmangazi Belediye Başkanı olsam, çocuklar için daha fazla park, oyun alanı ve kütüphane yapılmasını isterdim. Çünkü bizler hem eğlenmek hem de öğrenmek istiyoruz. Çevremizi daha temiz tutmak için projeler geliştirir, doğayı korumaya özen gösterirdim. Çünkü temiz bir çevre, mutlu bir gelecek demektir. Biz çocuklar, geleceğin büyükleri olarak ülkemizi daha güzel yarınlara taşımak için çok çalışacağız.' ifadelerini kullandı.

Çocukların ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise kendisini ziyaret eden öğrencilere teşekkür ederek çeşitli hediyeler takdim etti. Renkli görüntülere sahne olan ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.