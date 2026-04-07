Ağrı'da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik destekler kapsamında 440 çiftçiye yüzde 70 hibeyle toplam 44 ton sertifikalı yonca tohumu dağıtıldı. Proje ile kent genelinde 8 bin 800 dekarlık alanda ekim yapılması hedefleniyor.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) Ağrı'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen tohum dağıtım programına Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray, il protokolü ve çok sayıda üretici katıldı.

Düzenlenen törende çiftçilere teslim edilen yonca tohumlarının, yem bitkisi üretimini artırarak hayvancılık sektörüne de katkı sunması bekleniyor.

Programda konuşan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, tarım ve hayvancılığın ilin temel geçim kaynakları arasında yer aldığını belirterek, üreticiyi destekleyen projelerin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

Vali Bozkurt, dağıtımı yapılan sertifikalı tohumlarla birlikte hem yem bitkileri üretiminin artacağını hem de üreticinin girdi maliyetlerinin azalacağını ifade etti.

Kırsalda üretimin güçlenmesinin bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını vurgulayan Vali Bozkurt, çiftçilerin daha verimli bir üretim süreci geçirmesinin hedeflendiğini dile getirdi. Devletin üreticinin yanında olmaya devam edeceğini kaydeden Vali Bozkurt, benzer tarımsal destek projelerinin önümüzdeki süreçte de artarak süreceğini söyledi.