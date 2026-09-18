Bu yıl 26.'sı düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ilk gününde Galatasaray MCT Technic, Trabzonspor'u 65-77 mağlup ederken; ikinci maçta ev sahibi TOFAŞ, Bursaspor Basketbol'u 94-80 yenmeyi başararak finale yükselen takımlar oldu.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın 2026-2027 hazırlıkları kapsamında ev sahipliğini yaptığı 26. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda heyecan ilk gün karşılaşmalarıyla başladı.

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 26.'sı gerçekleştirilen organizasyonun açılış maçında Trabzonspor, Galatasaray MCT Technic ile karşı karşıya geldi. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Galatasaray, parkeden 65-77'lik skorla galip ayrılarak finale yükselen ilk takım oldu.

Yeni sezon öncesi son prova niteliğini taşıyan turnuvada günün ikinci karşılaşmasında ise ev sahibi TOFAŞ, Bursaspor Basketbol ile kozlarını paylaştı. Maça Efe Postel, Brcye Jones, Gabe Brown, Sadık Emir Kabaca, Terrell Carter beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk periyodu Karahan Efeoğlu'nun son saniye üçlüğüyle 25-16 önde kapattı. İkinci periyodun başında bulduğu sayılarla farkı çift hanelere (29-18) çıkaran TOFAŞ Basketbol Takımı, soyunma odasına 48-38 önde girdi.

Üçüncü periyodun başında Zach Nutall'ın skor katkısıyla üstünlüğünü korumaya devam eden TOFAŞ, çeyrek sonunda rakip sayılarına engel olamayınca 27.40'ta fark 5'e (59-54) inerken; Mavi Yeşilli takım Zach Nutall, Jamuni Mcneace ve Bryce Jones'un basketleriyle son periyoda 66-58 üstünlükle girdi. Dördüncü periyodun başında farkı 6'ya çeken Bursaspor Basketbol'a Bryce Jones ile karşılık vererek 31. dakikada durumu 73-60'a taşıyan TOFAŞ Basketbol Takımı, parkeden 94-80 galip ayrıldı.

Bursaspor karşısında TOFAŞ'ta Bryce Jones 20 sayı; Terrell Carter 16 sayı; Yiğitcan Saybir 10 sayı; Jamuni Mcneace 10 sayı; Zach Nutall 10 sayıyla oynarken; Gabe Brown 9 sayı; Shavar Reynolds 6 sayı; Efe Postel 6 sayı; Sadık Kabaca 4 sayı; Leon Harun Apaydın 3 sayı kaydetti. Tre'shawn Thurman ise sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.

26. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın final gününde saat 15.00'de oynanacak üçüncülük maçında Trabzonspor ile Bursaspor Basketbol kozlarını paylaşacak. Saat 17.30'da oynanacak final maçında ise TOFAŞ ile Galatasaray MTC Technic şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Turnuvada tüm maçlar TOFAŞ Spor Kulübü YouTube sayfasından canlı yayınlanacak.

Ayrıca TOFAŞ Spor Salonu bilet gişesi final günü 11.00-20.00 saatleri arasında 2026-2027 sezonu fiziki kombine satışları için de açık olacak olup, yeni sezon kombineleri turnuvadaki tüm maçlarda geçerlidir.