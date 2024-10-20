Siyaset ve sivil toplum kuruluşlarında etkisiyle çekim merkezi olan iş insanı Demokrat Parti GİK Üyesi Ali Kamil Göral’ı Bursalı Milli Sporcu Aysel Özgan ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda atıcılıkta gümüş madalya kazanan milli sporcu Aysel Özgan, Demokrat Parti GİK Üyesi Ali Kamil Göral'ı ziyaret etti.

Aysel Özgan; yılların getirdiği dostluğu bir çay içimlik pekiştirdiklerini belirterek, "Olimpiyatlarda Bursa’ya madalya ile geldiğim için çok mutluyum. Birçok kez finallere katıldım ama olimpiyatta yaşadığım heyecan çok farklıydı. Her yerimde kalp atışımı hissediyordum. Ellerimin içinde, sırtımı dayadığım yerde bile kalp atışımı duydum. Bursa bu madalyayı hak etmişti.” dedi.

Demokrat Parti GİK Üyesi Ali Kamil Göral ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bursa aslında bir sporcu merkezi. Birbirinden bağımsız 50’ye yakın branşta eğitim veren kurumlarıyla adeta bir cennet. Spora son zamanlarda daha fazla önem verilmesinin gerektiğini kadim dostum Aysel Özgan hanımefendinin aldığı madalya ile birkez daha anlamış olduk.” diye konuştu.