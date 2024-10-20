12. Boğaziçi Film Festivali’nin ilk gününde salonlar seyircilerle film ekiplerinin buluşmasına sahne oldu.İSTANBUL (İGFA) - Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı’nca düzenlenen 12. Boğaziçi Film Festivali, 18 Ekim gecesi gerçekleştirilen açılış töreninin ardından hız kesmeden İstanbul’u sinema büyüsüyle sarmaya başladı.

Festivalin ilk gününde Ulusal Yarışma filmlerinden Derun ve Döngü, Ulusal Kısa Film Yarışması bölümündeki Kafamdaki Polis ve Raci ile Belgesel Yarışma’da yer alan 30 Yaşında Öğrendiğim Şeyler ve Buzun Ruhu filmlerinin ekipleri, gösterim sonrası seyircilerin sorularını cevapladı.

Derun filminin ekibinden yönetmen Müge Uğurlar, senarist Makbule Kosif, görüntü yönetmeni Sami Saydan ile oyuncular Hatice Aslan, Güven Kıraç ve Furkan Andıç, Atlas 1948 Sineması’ndaki gösterimin ardından seyircilerle buluştu.

Yönetmen Müge Uğurlar, filmin çıkış noktasının Mesnevi’deki ‘Padişah ve cariye’ hikayesi olduğunu belirtirken senarist Makbule Kosif, “Aslında gerçek bir hikayeden yola çıktım. Temelde hikayenin çıkış noktası; güzellik, güzelliğin nefse nasıl yenildiği ve sonuçta nereye ulaşmamız gerektiğiydi. Film yazılırken biz bir kayıp yaşadık ve hikaye aslında kayıpla beraber ölümü de sorgulamaya başladı” diye konuştu. Oyuncularsa projeye nasıl dahil olduklarını açıkladı.

Bir diğer Ulusal Yarışma filmi Döngü’nün gösterimi ve söyleşisi de Atlas 1948’deydi. Yönetmen Erkan Tahhuşoğlu ile oyuncular Serpil Gül ve Emel Göksu, seyircilerden gelen soruları cevapladı. “Çok uzun zamandır bir sınıf hikayesi anlatmak istiyordum” diyen yönetmen Tahhuşoğlu, 2019’da bu projeyle festivalde Pitching Platformu’na katıldıklarını hatırlattı. Yönetmenin önceki filmi “Koridor”da da rol alan oyuncu Emel Göksu ise bunun, “Döngü” için çok büyük bir konfor olduğunu dile getirdi ve “Kendisi en iyi yönetmen ödülünü aldı, benim için de en iyi yönetmenler listesinde başta gelir. Onunla uzun yıllar çalışmak isterim” diye konuştu.

Ulusal Kısa Film Yarışması filmlerinden Kafamdaki Polis ekibi ise AKM Yeşilçam Sineması’ndaki gösterimin ardından seyircilerle bir araya geldi. Söyleşiye; yönetmen Erdal Baran Şahin, görüntü yönetmeni Şükrü Özçelik, ortak yapımcı Nilüfer Çamur ve cast direktörü Cemre Kılıç katıldI.