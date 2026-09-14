Milli Piyango'nun 9 Eylül tarihli çekilişinde 40 milyon TL'lik büyük ikramiye, Milli Piyango Online üzerinden satın alınan bir çeyrek bilete isabet etti.

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İSTANBUL (İGFA) - Milli Piyango'nun 9 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişinde 40 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye, Milli Piyango Online üzerinden satın alınan çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar 0-4-6-1-1-2 oldu.

Çeyrek bilet sahibi talihli; bilet payı oranında, büyük ikramiyenin dörtte biri olan 10 milyon TL'nin sahibi oldu.

Kaynak: RSS