İzmit Belediyesi'nin düzenlediği 4. Kadın ve Çocuk Festivali, kadınlara ve çocuklara yönelik atölye, söyleşi, müzik, tiyatro ve belgesel gösterimlerinin yer aldığı final gününün ardından sona erdi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 4. Kadın ve Çocuk Festivali, 11-12 Eylül tarihlerinde NCity Sahil'de vatandaşlarla buluştu. Kadınların ve çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle bir araya geldiği festival, iki gün boyunca yoğun ilgi gördü.

Festivalin ikinci ve final gününde de gün boyunca farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlikler gerçekleştirildi. Kadınlara yönelik Örgü Çiçek Yapımı, Keçeden Yaka İğnesi Yapımı ve Hediyelik Obje Boyama atölyeleri düzenlenirken; çocuklar ise Keçeden Kitap Ayracı, Tokat Baskıdan Kalemlik ve Makrome Anahtarlık Yapımı atölyelerinde el becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

SÖYLEŞİLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Günün önemli etkinliklerinden biri de Diyetisyen Hilal Katırağ Demir'in gerçekleştirdiği Sağlıklı Beslenme Söyleşisi oldu. Festival kapsamında ayrıca Astrolog Nergis Ergüven'in 'Çocuğunuzun Doğum Haritası Size Ne Anlatır' başlıklı söyleşisi ile Emel Ünsal'ın Çocuk Yogası etkinliği gerçekleştirildi.

Festival alanında gün boyunca devam eden etkinliklerde ise çocuklar için birbirinden farklı aktiviteler gerçekleştirildi. Sanat Atölyesi kapsamında Suluboya İp Baskısı, Aborjin Sanatı ve Krapondan Tablo Tasarım Atölyeleri düzenlendi. Bunun yanı sıra Elektrikli Oyuncaklar, Yüz Boyama, Çocuk Yarışmaları ve VR etkinliği de çocukların keyifli vakit geçirmesini sağladı.

MÜZİK VE TİYATRO GÖSTERİLERİ

Akşam saatlerinde ise festival alanında müzik dolu anlar yaşandı. Saat 20.00'de gerçekleştirilen 'Hands Up! (Eller Havaya)' performansında DJ Fenomen Köksal Tüfekçioğlu, saksafon-klarnet performansıyla Ömer Gündüz ve Arzu Çabuk Yazıcı sahne aldı. Müzik performansı festival alanındaki katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

İzmit Belediye Tiyatrosu da saat 21.00'de Hacivat Karagöz Gölge Oyunu gösterimiyle çocuklarla buluştu. Festivalin final programı ise saat 22.00'de 'Cumhuriyet'in İlk Durağı İzmit' belgeselinin gösterimiyle tamamlandı.