Kayseri Melikgazi Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sevilen sanatçı Necip Karakaya'yı Belsin İsa Yusuf Alptekin Parkı'nda müzikseverlerle buluşturdu.

KAYSERİ (İGFA) - 600 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Kayseri Melikgazi'de vatandaşların taleplerine yönelik projelere öncelik verdiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, sosyalleşmelerini sağlayacak etkinliklerin de devam edeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

'Gecemizi gündüzümüze katarak hizmet ettiğimiz ilçemizde, vatandaşlarımızın sosyalleşebileceği ve kaliteli vakit geçirebileceği etkinliklerle yüzleri güldürmeye devam ediyoruz. Sergiler, konserler, atölyeler, söyleşiler ve daha pek çok keyifli etkinliği hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Bu kapsamda kıymetli sanatçımız Necip Karakaya, nostaljik şarkılarıyla Belsin'de sahne aldı. Dinleyicileri geçmişe götüren bu güzel akşam, birlik ve beraberliği daha da pekiştirdi. Değerli sanatçımıza ve katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum.'