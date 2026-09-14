Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen Maltepe Kitap Fuarı, ikinci gününde edebiyattan tarihe, sinemadan popüler kültüre uzanan etkinliklerle kitapseverleri bir araya getirdi. Gün boyunca gerçekleştirilen söyleşilerde farklı alanlardan yazar, akademisyen ve sanatçılar okurlarla buluştu.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği Maltepe Kitap Fuarı, ikinci gününde de zengin etkinlik programıyla kitapseverlere ev sahipliği yaptı. Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen programda edebiyat dergilerinin toplumsal hafızadaki yeri, Anadolu'nun kültürel mirası, Harry Potter serisi, tarihi romanlar ve televizyon dizileri ile Türk sineması ele alındı.

EDEBİYAT DERGİLERİ TOPLUMSAL HAFIZAYI KONUŞTU

Günün ilk söyleşisi saat 13.00'te 'Toplumsal Dönüşümlerin Edebi Hafızası: Dergiler' başlığıyla gerçekleştirildi. Mehmet Erte, Dinçer Demirkent, Şeref Bilsel ve Hakkı Zariç, edebiyat dergilerinin toplumsal dönüşümlerin izlerini taşıyan önemli kültürel alanlardan biri olduğunu değerlendirerek dergiciliğin edebiyat dünyasındaki rolü üzerine konuştu.

İkinci günün öne çıkan buluşması 'Uygarlıkların Beşiği Anadolu' başlığı altında gerçekleştirilen Ahmet Ümit söyleşisi oldu. Sevilen yazar Ahmet Ümit, Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda okurlarıyla buluştu.

Ümit, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihini ve bu topraklarda yaşamış uygarlıkların bıraktığı kültürel mirası edebiyat perspektifinden ele aldı. 12 Eylül döneminde Maltepe'de bir dönem yaşadığını ifade eden Ümit, yazar olmak isteyen gençlere tavsiyede bulunurken, polisiye romancılığın öneminin altını çizdi. Söyleşi, fuarın tarih ve edebiyat eksenindeki en dikkat çeken etkinliklerinden biri oldu.

Ardından gerçekleştirilen 'Felsefe Taşı'ndan Ölüm Yadigârları'na: Harry Potter' söyleşisinde Sevin Okyay, Mine Yağız ve Burak Göral, dünyaca ünlü serinin edebiyat ve sinema dünyasındaki yansımalarını değerlendirdi.

Günün bir diğer etkinliği olan 'Karşı Bellek İnşasında Tarihi Romanlar ve Televizyon Dizilerinin Rolü' başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Senay Aydemir, Tayfun Atay ve A. Ömer Türkeş, tarihi romanların ve televizyon dizilerinin geçmişin hatırlanması ve yeniden yorumlanmasındaki rolünü ele aldı.

KADİR İNANIR'IN SİNEMA YOLCULUĞU ANLATILDI

Fuarın ikinci günü, gerçekleştirilen 'Kuzeyden Gelen Adam: Kadir İnanır' başlıklı belgesel gösterimi ve söyleşiyle sona erdi. Yönetmen Hüseyin Karabey ile moderatör Merve İleri, belgesel gösteriminin ardından Kadir İnanır'ın Türk sinemasındaki kariyeri ve bıraktığı iz üzerine değerlendirmelerde bulundu. Maltepe Kitap Fuarı'nın ikinci günü, edebiyat, tarih, sinema ve popüler kültürü aynı programda buluşturarak kitapseverlere dolu dolu bir kültür günü yaşattı.