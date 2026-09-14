Mersin Büyükşehir Belediyesi; kadınların sosyal yaşamda daha fazla yer almasını, aile bağlarının güçlenmesini ve çocukların doğayla iç içe vakit geçirmesini sağlayan çalışmalarına devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Darısekisi Örnek Köyü'nde 'Anne ve Çocuk Kampı' düzenlendi.

Tarsus ve Mersin'den etkinliğe katılan anne ve çocuklar, Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan ulaşım imkanlarıyla, Darısekisi'nin doğal güzellikleri içerisinde bir araya geldi.

Gün boyunca doğa yürüyüşü yapan, birlikte kahvaltı eden ve çadırlarını kuran katılımcılar, çeşitli etkinliklerle de keyifli vakit geçirdi. Çocuklar için ise Çocuk Kampüsleri tarafından hazırlanan akıl ve zeka oyunları etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte gönüllü gençlerin de görev alması, farklı yaş gruplarından katılımcıları bir araya getirdi.

ANNE VE ÇOCUK KAMPI, ÜRETİCİ KADINLARA DA CAN SUYU OLDU

Büyükşehir'in ücretsiz olarak gerçekleştirdiği kamp, yalnızca anne ve çocukların birlikte kaliteli zaman geçirmesine değil, Darısekisi ve çevre köylerde üretim yapan kadınların ekonomik olarak desteklenmesine de katkı sundu.

Yöresel ürünlerin ve ev yapımı lezzetlerin katılımcılarla buluşturulduğu etkinlikte üretici kadınlar; topalak çorbası, keşkek, sarımsaklı köfte, sıkma ve börek gibi yöresel lezzetlerin yanı sıra, mevsimlik meyve ve sebzelerini de satışa sundu.

GÜNGEÇ: 'AİLE BAĞLARINI GÜÇLENDİRMEK ADINA BU TÜR ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürü Hava Güngeç, 'Anne ve Çocuk Kampı' ile kadınların sosyal hayata katılımını artırmayı amaçladıklarını belirterek, 'Kadın dayanışmasını desteklemek, aile ilişkilerini güçlendirmek, kadınların doğayla iç içe vakit geçirmesini ve kendi zihinlerini yenilemelerini sağlamak adına, birkaç yıldır 'Anne ve Çocuk Kampı' etkinlikleri düzenliyoruz' dedi. Kamp programının sabah saatlerinde başladığını aktaran Güngeç, katılımcıların doğa yürüyüşü ve kahvaltının ardından çadırlarını birlikte kurduklarını ve çeşitli etkinliklerle günü sürdürdüklerini ifade etti.