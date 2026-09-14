Gebze Belediyesi'nin 'Yaz Seninle Güzel' etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Yaza Veda, Okula Merhaba' programı, Gebze Millet Bahçesi'nde çocukların ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Onur Erol'un çocuk konseri ve bilim gösterileriyle renklenen programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de katılarak çocukların heyecanına ortak oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi, yaz tatilinin son günlerinde çocukları eğlence ve bilimle buluşturdu. 'Yaza Veda, Okula Merhaba' programında sahne alan Onur Erol, sevilen çocuk şarkılarıyla miniklere keyifli anlar yaşatırken, bilim gösterileri de çocuklardan büyük ilgi gördü.

Gebze Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda çocuklar, müzik ve eğlencenin yanı sıra bilim dünyasının ilgi çekici deneyleriyle de buluştu. Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar, sahnedeki gösterileri büyük bir merak ve heyecanla takip etti. Onur Erol'un enerjik sahne performansı çocukları şarkılara eşlik etmeye ve eğlenceye katılmaya davet ederken, bilim gösterileri programın dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ ÇOCUKLARIN HEYECANINA ORTAK OLDU

Programa katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocuklar ve ailelerle bir araya geldi. Millet Bahçesi'ndeki etkinliği çocuklarla birlikte takip eden Başkan Büyükgöz, onların mutluluğuna ortak oldu.

Çocukların yeni eğitim dönemine güzel bir başlangıç yapmasının önemine dikkat çeken Başkan Büyükgöz, tüm öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar diledi.

'Yaz Seninle Güzel' etkinlikleri kapsamında yaz boyunca Gebzelileri konserlerden çocuk programlarına kadar birbirinden farklı etkinliklerle buluşturan Gebze Belediyesi, sezonun son programında çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.