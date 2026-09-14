Kocaeli Gebze Belediyesi, 'Yaz Seninle Güzel' etkinlikleriyle yaz akşamlarını kültür, sanat ve müzik programlarıyla renklendirmeye devam ediyor. Etkinlikler kapsamında sahne alan Grup İmera, Karadeniz'in kendine özgü müziğini Gebze Millet Bahçesi'ne taşıdı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gebze Belediyesi'nin 'Yaz Seninle Güzel' etkinlikleri kapsamında düzenlediği Grup İmera konseri, Gebze Millet Bahçesi'nde yoğun katılımla gerçekleşti.

Karadeniz müziğinin sevilen eserleriyle Gebzelilere müzik dolu bir akşam yaşatan Grup İmera, performansıyla büyük beğeni topladı. Programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

MİLLET BAHÇESİ'NDE MÜZİK DOLU AKŞAM

Grup İmera, sevilen Karadeniz ezgilerini Gebzeliler için seslendirirken, konser alanını dolduran vatandaşlar da şarkılara hep birlikte eşlik etti. Özellikle grubun hareketli parçalarıyla konser alanında renkli görüntüler oluştu.

Gençlerden ailelere kadar farklı yaş gruplarından vatandaşların ilgi gösterdiği konser, Gebze Millet Bahçesi'nde yaz akşamına ayrı bir renk kattı.

Karadeniz müziğinin enerjisi, Grup İmera'nın sahne performansıyla Gebzelilerle buluştu.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Konser programına katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek konser coşkusuna ortak oldu. Başkan Büyükgöz, programın sonunda sahneye çıkarak Grup İmera üyelerine çiçek takdim etti.

Başkan Büyükgöz, Gebzelileri farklı müzik türleri ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceklerini ifade ederek, programa katılan vatandaşlara ve Grup İmera'ya teşekkür etti.

'YAZ SENİNLE GÜZEL'DE SON

Gebze Belediyesi'nin yaz boyunca düzenlediği 'Yaz Seninle Güzel' etkinlikleri, konserlerden çocuk programlarına uzanan zengin içeriğiyle Gebzelilere keyifli anlar yaşattı.

Gebzelilerin büyük ilgi gösterdiği 'Yaz Seninle Güzel' etkinliklerinde yaz sezonunun sonuna gelinirken, geride renkli ve güzel anılar kalıyor.