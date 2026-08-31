Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanına hakaret ve diğer suçlardan aranan Arif Kocabıyık'ın, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir TIR'ın altına gizlenmiş halde yakalanarak emniyet birimlerine teslim edildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan Arif Kocabıyık'ın Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir TIR'ın altına gizlenmiş halde yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne'deki TIR parklarında saklandığına dair istihbari bilgi üzerine Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından takip ve kontrol çalışması başlatıldı. Yapılan operasyon sonucunda Kocabıyık'ın Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir TIR'ın altına gizlenmiş vaziyette tespit edilerek yakalandığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yakalanan Arif Kocabıyık'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyet birimlerine teslim edildiği kaydedildi.

Hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan Arif Kocabıyık isimli şahıs, (@ticaret) Ticaret Bakanlığı Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerimizce Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir TIR'ın altına gizlenmiş vaziyette: pic.twitter.com/8ajE1LvMRP — Bekir Kaplan ???????? (@bekir_kaplan) August 31, 2026