595 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan Millî Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda sürecin mevcut durumu ile yürütülecek çalışmalar ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Millî Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, 7595 sayılı Kanun kapsamında ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, kurulun yürütülen süreç kapsamında üstlendiği sorumluluk ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik rolü değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca 7595 sayılı Kanun çerçevesindeki mevcut durum gözden geçirilirken, kanunun uygulanması kapsamında yürütülen faaliyetler ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı.

ALT KOMİSYONLARIN GÖREV VE YETKİ ALANLARI BELİRLENDİ

Kurul bünyesinde oluşturulacak alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanları da toplantının gündeminde yer aldı. Sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyona ilişkin konular görüşülerek karara bağlandı. Kuruldan yapılan açıklamada, çalışmaların 7595 sayılı Kanun'un ruhuna ve devletin kararlılığına uygun şekilde, hassasiyet ve tam eşgüdüm içerisinde sürdürüleceği bildirildi.