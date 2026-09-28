TBMM Genel Sekreterliği, milletvekili danışmanlarına yönelik sağlık kontrollerinin özel bir uygulama olmadığını belirterek, işlemlerin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında tüm personel için yerine getirilen yasal bir yükümlülük olduğunu bildirdi.

ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Sekreterliği, bazı basın ve yayın organlarında yer alan 'milletvekili danışmanlarına sağlık kontrolü yapılacağı' yönündeki haber ve değerlendirmeler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu sağlık muayenelerinin herhangi bir personel grubuna yönelik özel bir düzenleme olmadığı vurgulandı. Uygulamanın, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 'Sağlık Gözetimi' başlıklı 15'inci maddesi kapsamında, işveren tarafından belirli periyotlarda gerçekleştirilmesi gereken yasal bir yükümlülük olduğu belirtildi.

Çalışanların sağlık kontrollerinin, yaptıkları işin niteliği ve iş yerinin tehlike sınıfına göre gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, muayene periyotlarının çok tehlikeli işlerde yılda bir, tehlikeli işlerde 3 yılda bir, az tehlikeli işlerde ise 5 yılda bir olduğu kaydedildi.

BİN 560 PERSONELİN MUAYENESİ TAMAMLANDI

TBMM Genel Sekreterliği, mayıs ayından bu yana bin 560 personelin sağlık muayenesinin tamamlandığını, kalan personelin kontrollerinin ise sürdüğünü açıkladı. Açıklamada, milletvekili danışmanlarına yönelik kontrollerin yeni veya özel bir uygulama olmadığı, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatında görev yapan tüm personeli kapsayan zorunlu iş sağlığı ve güvenliği uygulamasının bir parçası olduğu vurgulandı.