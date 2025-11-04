Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Türkiye'nin terörsüz bir ülke hedefine yönelik olarak 6 Kasım Perşembe günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş liderliğinde saat 11.00'de toplanacak.

ANKARA (İGFA) - 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 6 Kasım Perşembe günü toplanacak.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 17. toplantısına ilişkin TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Komisyonun, gündemindeki konuları görüşmek üzere Perşembe günü saat 11.00'de TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında Meclis Tören Salonu'nda toplanacağı bildirildi.