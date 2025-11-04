Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye ile kazanan 86 milyon olacak

Konya Karatay'a iki yeni sağlık merkezi açıldı

Belediyeden 4 bin öğrenciye Dijital Eğitim desteği!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'la birlikte, Ağır Bakım Kentsel Dönüşümü kapsamında yapımı Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün yeni tesislerinde de incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i Konya'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek, ziyaretleri için teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da gerçekleşen ziyarette Başkan Altay'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Güler, Konya Dijital Tanıtım Merkezi'ni inceledi. Bakan Güler, Konya Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri'ni de imzaladı.

KONYA (İGFA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları programına katılmak üzere geldiği Konya'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

8. Konya Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları programına katılmak üzere Konya'ya gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.