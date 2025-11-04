8. Konya Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları programına katılmak üzere Konya'ya gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.
KONYA (İGFA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları programına katılmak üzere geldiği Konya'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.
Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da gerçekleşen ziyarette Başkan Altay'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Güler, Konya Dijital Tanıtım Merkezi'ni inceledi. Bakan Güler, Konya Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri'ni de imzaladı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i Konya'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek, ziyaretleri için teşekkür etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'la birlikte, Ağır Bakım Kentsel Dönüşümü kapsamında yapımı Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün yeni tesislerinde de incelemelerde bulundu.