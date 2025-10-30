TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı.

ANKARA (İGFA) - TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen 16'ncı toplantının açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün komisyonda belli bir noktaya gelindiğini ve artık yavaş yavaş komisyon çalışmalarında nihai raporu hazırlama safhasına doğru ilerlendiğini söyledi. 5 Ağustos'tan beri yürütülen komisyon çalışmalarının fevkalade başarılı bir süreç şeklinde ilerlediğini belirten Kurtulmuş, bu sürecin son güne kadar da böyle devam edeceğine ilişkin temennisini dile getirdi.

Komisyonun, tarihi bir görevi millet adına üstüne aldığını ifade eden Kurtulmuş, komisyon toplantılarında bu zamana kadar geniş katılımlı ve geniş kapsamlı bir müzakere süreci gerçekleştirildiğini, 130'a yakın sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle kanaat önderinin fikirlerini ve tekliflerini paylaştığını kaydetti.

Komisyonda sadece bir grubun, sadece bir partinin, sadece bir tek siyasi kanadın görüşleri, istekleri, beklentileri şeklinde bir çalışma ortaya konulamayacağını dile getiren Kurtulmuş, herkesin fikri kendine saklı kalmak şartıyla müşterek noktalarda buluşabilmek ve böylece ortak hedefler noktasında bu tarihi görevi icra edebilmenin komisyonunun başlıca önceliklerinden birisi olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, şimdiye kadar ittifakla kararların alınmasının da bu prensibe bağlı kalındığının önemli göstergelerinden birisi olduğunu kaydetti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Komisyon, örgütün kendisini tasfiye ettiği, ülkemizin güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil edildikten sonra gerçekleştirilmek üzere atılacak olan adımları belirleyen bir çerçeveyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunacaktır.' dedi.

Kurtulmuş, konuşmasının ardından toplantının basına kapalı olarak devam edip etmemesine ilişkin oylama yapılacağını söyledi.

Yapılan oylama sonucu toplantı, basına kapalı devam etti.

Komisyonun 16'ncı toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un bilgilendirmesiyle devam etti.