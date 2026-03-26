ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin dış politikadaki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Duran, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin bölgesinde ve küresel ölçekte etkinliğini artıran bir ülke haline geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin izlediği ilkeli dış politika sayesinde çatışma süreçlerini doğru analiz ettiğini belirten Duran, ülkenin milli güvenliği önceleyen bir yaklaşım sergilediğini ve bölgedeki risklere rağmen 'ateş çemberinin dışında kalmayı başardığını' kaydetti. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımında Türkiye'nin güçlü liderlik ve kararlı politikalarla yoluna devam ettiğini vurgulayarak, ülkenin istikrar ve güven içinde ilerleyişini sürdüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, etkinliği giderek artan bir ülke konumuna gelmiştir.



Ülkemiz, izlediği ilkeli dış politika sayesinde çatışma süreçlerini doğru analiz etmiş, milletimizin huzurunu ve: — Burhanettin Duran (@burhanduran) March 26, 2026