Milas Belediyesi Atık Getirme Merkezi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla 23 Nisan İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerini ağırladı. Öğretmenleriyle birlikte merkezi ziyaret eden öğrenciler, çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sinem Kılıç’ın da katıldığı ziyarette Milas Belediyesi’nde görevli Çevre Mühendisi tarafından tesisin çalışmaları, Atık, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık konuları hakkında öğrencilere bilgilendirici sunumlar gerçekleştirildi.

Milas Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğrencilere keyifli oyunlar oynatılarak hem eğlenmeleri hem de öğrenmeleri amaçlandı.

Plastik, Atık Tekstil Toplama Kutusu, Metal, Cam, Kağıt, Atık Pil Toplama Bidonu, Bitkisel Atık Yağ Toplama Bidonu’nun bulunduğu alanda öğrencilerin atıkları uygun alanlara atmasını amaçlayan oyunda öğrenciler atıkları türlerini göre ayırarak kutulara attılar. Oyunu başarıyla tamamlayan öğrenciler ardından kelime bulma oyunu da oynayıp eğlenceli vakit geçirdiler.

Gerçekleştirilen eğlenceli etkinliklerle Milas Belediyesi tarafından düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri tamamlandı. Etkinliğin sonunda öğrenciler ‘Temiz bir Milas için el el ele" yazılı pankartla fotoğraf çektirdiler.