Milas Belediyesi tarafından ilçemizin gözde turizm merkezlerinden biri olan Güllük'te kadınlara yönelik pilates kursu başlatılacak.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Milas ilçesinde sosyal belediyecilik anlayışıyla ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan kurslarda hem fiziksel sağlık korunacak hem de sosyal bağlar güçlenecek.

Şehir hayatının getirdiği hareketsizliğe dur demek, bedensel ve zihinsel bir zindelik kazanmak isteyen tüm kadınların katılabileceği pilates kursları Güllük Mahallesi'nde bulunan Düğün Salonu'nda yapılacak.

Bugün itibariyle başlayan başvurular 28 Şubat'a kadar Milas Belediyesi Güllük Hizmet Binası'nda evam edecek. Pilates için gerekli olan mat katılımcılar tarafından tedarik edilecek.



