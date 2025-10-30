Muğla Milas Belediyesi tarafından Boğaziçi Mahallesi'nde yapım çalışmaları tamamlanan Çok Amaçlı Sosyal Alan ve Pazar Yeri açılışa hazırlanıyor.

MUĞLA (İGFA) - İlçemizin gözde tatil merkezlerinden biri olan Boğaziçi'nde hayata geçirilen alanın peyzaj çalışmasının yapılmasının ardından açılış kurdelesi kesilecek.

ALAN VE ÇEVRESİNDE EKİPLER YOĞUN MESAİ YAPTI:

Toplamda 910 m2 olan kapalı alan olarak ise 800 m2 olarak inşa edilen Boğaziçi Mahallesi Çok Amaçlı Sosyal Alan ve Pazar Yeri'nde vatandaşlar toplantı, düğün, nişan, pazar yeri ve çeşitli organizasyonlarını yapabilecek.

Depo, gelin odası, yemek pişirme alanı kadın, erkek ve engelli tuvaletleri gibi yan ünitelerinin bulunduğu alanın çevresinde taş duvar örme işlemi de yapıldı. Çok amaçlı sosyal alanın etrafında 2 bin 500 m2 parke kaplama çalışması da yapan Milas Belediyesi ekipleri yollarda rodmiks işlemleri de gerçekleştirdi.

YOL YAPIM VE PARKE KAPLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR:

Boğaziçi Mahallesi'ndeki alana ziyaret gerçekleştiren Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, incelemelerde bulunarak yapılacak son işlemler hakkında ekiplere talimat verdi. Boğaziçi ziyaretinde mahallede devam eden yol yapım ve parke kaplama çalışmalarını da yerinde inceleyen Başkan Topuz, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgiler alarak faaliyetlerin gerçekleştiği yerlerde alan incelemesi gerçekleştirdi.

BAŞKAN TOPUZ: 'MİLAS'IMIZA HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM':

Alan incelemesinin ardından konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, ' Boğaziçi Mahallemize yakışır Çok Amaçlı Sosyal Alan ve Pazar Yeri'nin yapım çalışmalarını tamamladık. Alanın çevresindeki peyzaj düzenlemelerini de yaparak açılış törenini gerçekleştireceğiz. Mahallemizin pazaryeri ve sosyal alan ihtiyacını karşılayacak olan yerin Boğaziçi sakinlerine ve Milas'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca mahallemizde süren yol yapım ve parke kaplama çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor' dedi.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'a ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Sezgin'de eşlik etti.