Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ankara Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi iş birliğinde bölgeye ve Gaziantep'e hizmet verecek Az Görme Rehabilitasyon Merkezi için imzalar atıldı.

GAZİANTEP (İGFA) - Görme kaybı yaşayan bireylerin tıbbi tedavi sonrası günlük yaşam becerilerinin geliştirilmesini, mevcut görme seviyelerinin en üst düzeye çıkarılmasını ve bağımsız yaşam becerilerinin desteklenmesini amacıyla Türkiye'de Ankara Üniversitesi'nden sonra Gazi şehirde açılacak merkez Engelsiz Yaşam Merkezi içinde yer alacak.

BİLİMSEL VE LOJİSTİK DESTEKLE SÜREÇ YÜRÜYECEK

Görme yetersizliği olan çocukların ilgili korucu ve tedavi hizmetleri Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden, tedavi sonrasında rehabilitasyon hizmetleri ise Gaziantep Büyükşehir Belediye'nin Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından yürütülecek. Merkezin teknik ve bilim desteği Ankara Üniversitesi tarafından sağlanacak.

Kurumların bilimsel ve lojistik desteğini sağlayarak açılacak merkez için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı'nda imzalanan protokole Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Gaziantep Üniversitesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Kıvanç Güngör ile belediyenin ilgili birimlerin yetkilileri katıldı.

ŞAHİN: ÖZELLİKLE BÖLGENİN İHTİYACININ GİDERMESİ ÇOK MÜHİMDİ

Konu hakkında protokol imza töreninde açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, üniversitelerin verdiği desteğe ve protokolün önemine dikkat çekerek şunları dile getirdi:

'Teori ile pratiği, bilimsel altyapıyla, lojistik desteği bir araya getirdiğimiz zaman nasıl daha hızlı hareket edebildiğimizi gösteren bir dönemi yaşıyoruz. Ankara Üniversitesi'nde çok önemli bir çalışma yapılıyor. Bunun bütün Anadolu'ya yayılması çok özellikle bölgenin ihtiyacının gidermesi çok mühimdi. O yüzden onlardan aldığımız bilgiler doğrultusunda Kıvanç hocamızın büyük koordinasyonu ve desteğiyle bizim de lojistik desteğimizle Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bir katı tamamen bu işe ayırdık. Hepsi tamamen bilimsel çalışıldı. Yeni yılın başında da güzel bir açılışı hep birlikte hocalarımızın desteğiyle yapmış olacağız. Bir anne olarak, bir anneanne olarak, bir kadın olarak bir çocuğun gözünün görmesinin, ışığının artmasına vesile olmanın getirdiği bahtiyarlığı da bütün yüreğimde hissediyorum.'

ÜNÜVAR: BURADA AÇILACAK BİR MERKEZ ÇOK FAZLA İNSANA HİTAP EDECEKTİR

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise kurumlar arası iş birliği ile insani yönü yüksek, bilimsel ve akademik yönü de güçlü bir merkezin kurulacağını aktararak şöyle konuştu:

'Üniversitemizde Az Görenler Rehabilitasyon Merkezimiz uzun yıllardır hizmet veriyor. Rehabilitasyon toplumla insanı buluşturan önemli bir hizmettir. Bir ışık huzmesinin hissedilmesi bile insana inanılmaz bir duygu yoğunluğunu getiriyor. Dolayısıyla bizim az görenlerle ilgili onların toplumda daha rahat hareket edebilmesi, onların kendi evinde daha huzurlu yaşayabilmesi çok kıymetli bir iş.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kıymetli belediye başkanı hep el attığı işte her şeyi marka haline getirmeyi bir çaba haline getirmiş ve bunu da bir başarı hikayesine dönüştürmüş bir devlet ve siyaset insanı. Dolayısıyla Gaziantep'e böyle bir merkezin kurulma çabasını da biz Ankara Üniversitesi olarak çok yakından destekledik. Ankara Üniversitesi'ndeki Az Görenler Rehabilitasyon Merkezi de çok daha güzel bir merkez olacak. Bizim getirdiğimiz belli bir çıta varsa o çıtayı daha yukarı taşıyanlara biz sadece teşekkür ederiz. Burada açılacak bir merkez çok fazla insana hitap edecektir. İhtiyacı belirleyen şey imkandır. Bir imkan ortaya koyduğunuz zaman ihtiyacın ne kadar çok olduğunu o zaman hissedebilirsiniz.'

DOĞAN: BİZ ŞEHRİMİZE DEĞER KATAN HER ŞEYİN İÇİNDE OLMAKTAN ÇOK MUTLULUK DUYUYORUZ

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan da verdikleri bilimsel desteğe dikkat çekerek şunları aktardı:

'Az Görme Rehabilitasyon Merkezi daha önceden Ankara Üniversitesi'nde çok güzel çalışan bir merkez olarak hali hazırda devam ediyor. Daha güzel bir şekilde Gaziantep'imize de bu kazandırılıyor. Bizim de Gaziantep Üniversitesi olarak bu merkezin kurulumunda bilimsel altyapımızı, insan altyapısı, insan kaynağımızı ve makine altyapımızı kullandırmaktan çok son derece memnun olduğumuzu belirtmek istiyorum. Biz şehrimize değer katan her şeyin içinde olmaktan çok mutluluk duyuyoruz.'