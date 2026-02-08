Nevşehir Belediyesi 2026 yılı tarihi altyapı hamlesine yarın başlatacağı çalışmalarla start veriyor.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile birlikte tarihinin en büyük ihalelerini gerçekleştirerek altyapı hamlelerini birer birer başlatırken Nevşehir Belediyesi, 2026 yılında da altyapı yatırımlarını aralıksız sürdürecek.

Daha konforlu ve daha modern bir alt yapıya kavuşmak için stratejik planlamasıyla çalışmalarını yürüten Nevşehir Belediyesi 2026 yılında geçmiş yıllara oranla kapasitesini %100 artırarak şehrin asırlık sorunlarını ortadan kaldıracak.

2024 yılı itibariyle başlayan ve 2025 yılında şantiye alanına dönen Nevşehir'de 2026 yılı alt yapı hamlesinin en üst seviyeye ulaştığı yıl olacak.

2025 yılında fragmanını seyrettiğiniz çalışmaların 2026 yılında Nevşehir'in geleceğine yönelik altyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdüreceğini söyleyen Belediye Başkanımız Rasim Arı, içme suyu, kanalizasyon ve altyapı hatlarının yenileme çalışmalarının Nevşehir marka değerini en üst seviyelere yükselteceğini belirtti.

Nevşehir'in her mahallesinde yürütülen çalışmaların büyük bir özenle devam edeceği belirtilirken 2025 yılında 30 km yapılan altyapı projeleri 2026 yılında 2 katını çıkarılarak 60 km altyapı hayata geçirilecek.

Yarın Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından verilecek startla yeni yıl altyapı çalışmaları da başlamış olacak.

Belediye Başkanı Rasim Arı, 2026 yılı altyapı hamlesi yatırımları kapsamında yaptığı açıklamada 'Şehri bir kez daha şantiyeye çevireceğiz. Geçen yıl yaptığımız işlerden bu yıl çok daha fazla iş yapacağız' diye konuştu.

Yapılacak çalışmalarla kentte özellikle yoğun yağışlarla yaşanan su birikintisi ve altyapı kaynaklı sorunların önüne geçilmesi hedeflenirken, yapılan yeni hatların sokak sakinlerine uzun vadeli çözümler ve konforlu yaşam alanları sunması bekleniyor.

Nevşehir Belediyesi yetkilileri tarafından altyapı yatırımlarının farklı mahallelerde devam edeceği belirtilirken yapılan çalışmalarla vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasının amaçlandığı vurgulandı.