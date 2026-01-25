DGD-SEN öncülüğünde Migros depolarında iş bırakan çalışanlar, taşeron uygulamasının sona erdirilmesini, ücretlerin yükseltilmesini ve hakların eşitlenmesini talep ediyor. Sendika, taleplerini güncelledi.

İSTANBUL (İGFA) - DGD-SEN öncülüğünde 23 Ocak 2026 Cuma günü sabah vardiyasından itibaren Migros depolarında iş bırakma eylemleri gerçekleştirildi.

İşçiler, yüzde 28'lik zam dayatmasına ve düşük ücret politikalarına karşı tepkilerini dile getirdi. Sadece iki gün içinde 12 depoda iş bırakılırken, 20'ye yakın depoda iş yavaşlatma eylemleri yapıldı. Sendika, yaptığı istişareler sonrası taleplerini güncelledi ve kamuoyuna duyurdu.

Güncellenen taleplere göre; Taşeron US-Group ve M.B.M işçileri depolardan çıkarılacak, tüm işçiler Migros kadrosuna alınacak. Migros mağaza çalışanlarının aldığı tüm haklar depo işçilerine de verilecek. Banka promosyonları işçilere eksiksiz ödenecek. Tüm ücret artışları net yüzde 50 olacak. Vergi, Migros patronu tarafından karşılanacak.

DGD-SEN, taleplerin takipçisi olacaklarını ve işçilerin haklarını savunmaya devam edeceklerini belirtti.