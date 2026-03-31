Midyat Belediyesi norm kadro işçileriyle yürütülen toplu iş sözleşmesi sürecinin başarıyla tamamlanması üzerine Hak-İş Konfederasyonu Mardin İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Mardin Şube Başkanı Aziz Adıbelli, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'e teşekkür etti.

MARDİN (İGFA) - Aziz Adıbelli yaptığı yazılı açıklamada, sözleşme sürecinde gösterilen hassasiyet ve emeğe verilen değer nedeniyle başta Belediye Başkanı Veysi Şahin olmak üzere belediye yönetimine minnettarlığını dile getirdi.' 'Bu sözleşme, üyelerimizin sesi, talebi ve alın terinin karşılığını bulmuştur. Sendikamız, alın terinin hakkıyla karşılık bulması için mücadelesine azimle devam edecektir. Bu sözleşme, Mardin'deki örgütlü gücümüzü daha da pekiştirmiş, emekçilerimizin yarınlarına umut olmuştur.' ifadelerini kullandı.

'NEREDE BİR MAZLUM VARSA BİZDEN ALACAKLIDIR'

Açıklamasını emekçi kardeşlerine hayır ve bereket temennisiyle tamamlayan Aziz Adıbelli, 'Tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Hak-İş Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan'ın da dediği gibi; 'Nerede bir mazlum varsa bizden alacaklıdır.' Bu süreçte emeğin yanında olan Midyat Belediye Başkanı Sayın Veysi Şahin'e ve yönetimine teşekkür ediyoruz.' dedi.

Aziz Adıbelli, toplu iş sözleşmesinin Mardin'de sendikal örgütlülüğü güçlendirdiğini ve emekçilere umut verdiğini belirterek, Hak-İş ve Hizmet-İş olarak alın terinin karşılığını almak için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.