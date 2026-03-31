Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları Kick Boks ve Yüzme branşında geçtiğimiz haftaya damga vurdu. Sergiledikleri performanslarla podyuma çıkan genç sporcular, madalyaları birer birer topladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, farklı branşlarda başarına devam ediyor.

KİCK BOKS SPORCULARIMIZ MİLLİ TAKIM YOLUNDA

26 ve 29 Mart tarihleri arasında Diyarbakır'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda mindere çıkan Büyükşehirli sporcular, zorlu rakiplerine karşı sergiledikleri performansla göz doldurdu. Milli Takım belirleme kriterlerinin ilk etabı olan turnuvada,

​Hüseyin Talha Demir Türkiye 2.'si olurken, Esra Yalın ise Türkiye 3.'sü olarak önemli bir başarı elde etti.

​SELİM KEREM TÜRKİYE FİNALLERİNE KATILACAK

Bir diğer branş olan yüzmede ise yine en özel derece yüzme sporcusu Selim Kerem'den geldi. Büyükşehir'in özel sporcusu, Serbest Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Bölge yarışları kategorisinde Türkiye finali barajlarını geçerek bölge birincisi oldu. Selim Kerem bu sonuçlarla birlikte Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.