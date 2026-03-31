Antalya Büyükşehir Belediyesi, kendi üretimi olan lale ve mevsimlik çiçeklerle kentin dört bir yanını baharın canlı renkleriyle buluşturdu. Parklar, kavşaklar ve orta refüjleri süsleyen rengarenk laleler görsel şölen sunuyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından belediyeye ait üretim tesislerinde yetiştirilen laleler, özenle hazırlanarak geçtiğimiz aylarda toprakla buluşturuldu.

Havaların ısınmasıyla birlikte laleler, çiçek açarak kenti süslemeye başladı. Başta Antalyaspor Kavşağı, Burhanettin Onat Caddesi, Atatürk Caddesi olmak üzere şehrin farklı noktalarındaki parklar, kavşaklar ve orta refüjler lalelerle renklendi.

Antalya'nın dört bir yanında hissedilen bu renk cümbüşü, baharın enerjisini yaşatırken, şehre gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler için de görsel bir şölen oluşturdu.