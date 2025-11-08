Miami'de yaşayan Gonca Yanut, bir buçuk yıldır sürdürdüğü kanser mücadelesinde geçirdiği ağır ameliyat sonrası entübe edildi. Çift, artan tedavi ve yaşam giderleri nedeniyle maddi sıkıntı yaşıyor.

abdpost / ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinde yaşayan Gonca ve Şükrü Yanut çifti, yaklaşık bir buçuk yıldır kanserle mücadele ediyor.

Gonca Yanut'un kemoterapi ve bir dizi ağır ameliyat sonrası yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle yaklaşık altı aydır hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Son ameliyatın ardından sağlık durumunun kötüleştiği ve Gonca Yanut'un entübe edildiği belirtildi. Eşi Şükrü Yanut, bu zorlu süreçte eşinin başından ayrılmazken, uzun süredir çalışamaması nedeniyle çiftin maddi olarak da zor günler geçirdiği bildirildi.

Artan tedavi masrafları, kira ve yaşam giderleri nedeniyle yakın çevreleri ve Türk toplumu dayanışma çağrısında bulundu. Bu amaçla, yardımseverlerin katkıda bulunabilmesi için GoFundMe platformunda bir bağış kampanyası başlatıldı.

Kampanya, 'When Love Needs a Lifeline - Help Us Stay Afloat' başlığıyla yayında. Toplanan bağışlar, tedavi ve temel yaşam giderlerinin karşılanmasında kullanılacak.

Kampanya linki: https://www.gofundme.com/f/when-love-needs-a-lifeline-help-us-stay-afloat?attribution_id=sl:cddd2d23-0634-4570-8777-9b528681ef81&lang=en_US&ts=1762511305&utm_campaign=fp_sharesheet&utm_medium=customer&utm_source=copy_link