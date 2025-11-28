Bursa Büyükşehir Belediyesi, küresel ölçekte nesnelerin interneti (IoT) ve akıllı şehir uygulamalarında öncü kuruluşlardan biri olan LoRa Alliance'a üye oldu. Bu adımla şehirde yenilikçi ve sürdürülebilir akıllı şehir çözümlerini yaygınlaştırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini de artırmayı hedefliyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın her alanda öncü kent olması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, LoRa Alliance'a üye oldu.

Düşük güç tüketimi ve geniş kapsama alanıyla özellikle akıllı su yönetimi, çevre izleme, trafik ve aydınlatma sistemleri gibi kritik alanlarda etkin çözümler sunan LoRaWAN teknoloji üyeliği sayesinde; şehir genelinde daha verimli, güvenilir ve sürdürülebilir IoT çözümleri hayata geçirilecek.

'Akıllı Şehir Strateji ve Eylem Planı' kapsamında Bursa şehir merkezi LoRaWAN ağı, Erdem Saker Botanik Parkı LoRaWAN ile yapılan akıllı sulama ve çevresel izleme sistemi, BUSKİ LoRaWAN destekli akıllı su sayacı gibi birçok projeye imza atan Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehircilik Şube Müdürlüğü aracılığıyla çalışmalarına yenilerini eklemeyi hedefliyor. Üyelikle birlikte Büyükşehir Belediyesi, LoRaWAN ekosistemindeki en son teknolojik gelişmeleri yakından takip edecek ve IoT alanındaki yenilikçi çözümleri kent altyapısına entegre edecek. Vatandaşlar, gelişmiş sensör ağlarıyla daha etkin hizmetlere erişim sağlayarak çevre dostu ve sürdürülebilir bir şehir yaşamının avantajlarını deneyimleme fırsatı bulacak.

'ŞEHRİMİZİ DÜNYA STANDARTLARINA TAŞIYACAĞIZ'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Şehrimizi daha akıllı ve yaşanabilir hale getirmek için uluslararası iş birliklerine önem veriyoruz. LoRa Alliance üyeliğimiz sayesinde, akıllı şehir projelerimizi dünya standartlarına taşıyarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunacağız' dedi.