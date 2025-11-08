Bunlar da ilginizi çekebilir

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da eşlik ediyor. Erdoğan'ın Bakü temasları çerçevesinde Zafer Günü Töreni'ne katılımı ve iki ülke ilişkilerine dair görüşmeler yapması bekleniyor.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün karşıladı.

